Pérez y Miranda expone su obra pictórica en el Palacio de Avilés, hasta el 3 de junio
La muestra lleva por título "Anáforas: 12 cosas sencillas para vivir"
M. M.
Avilés
Santiago Pérez, con la firma artística "Pérez y Miranda", expone su obra pictórica estos días y hasta el 3 de junio en el hotel Palacio de Avilés. La muestra lleva por nombre "ANÁFORAS: 12 cosas sencillas para vivir". El acceso a la misma es libre y gratuito.
El artista explica: "La exposición se va concatenando como lo hacen las anáforas, obra a obra a través de sus títulos y va solapando el conjunto de las emociones que muestra creando un vínculo entre ellas que siempre empezará y terminará donde vosotros decidáis. Del mismo modo cada cuatro, a su vez, resulta independiente uno del otro pudiendo apreciarse individualmente sin condicionante alguno".
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros
- Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar: el Gobierno modifica la ley que endurece las sanciones
- Rodrigo Cuevas, el niño que saludaba por la calle cuando volvía de pasar el verano en Rodiezmo, regresa a Oviedo
- Adiós a la baliza v-16 y uso opcional tras su compra obligada antes del 1 de enero: 'No será exigible su conectividad con los sistemas de detección
- Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana