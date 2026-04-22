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Pérez y Miranda expone su obra pictórica en el Palacio de Avilés, hasta el 3 de junio

La muestra lleva por título "Anáforas: 12 cosas sencillas para vivir"

El artista, en una pasada exposición en Avilés.

El artista, en una pasada exposición en Avilés. / MARA VILLAMUZA

M. M.

Avilés

Santiago Pérez, con la firma artística "Pérez y Miranda", expone su obra pictórica estos días y hasta el 3 de junio en el hotel Palacio de Avilés. La muestra lleva por nombre "ANÁFORAS: 12 cosas sencillas para vivir". El acceso a la misma es libre y gratuito.

El artista explica: "La exposición se va concatenando como lo hacen las anáforas, obra a obra a través de sus títulos y va solapando el conjunto de las emociones que muestra creando un vínculo entre ellas que siempre empezará y terminará donde vosotros decidáis. Del mismo modo cada cuatro, a su vez, resulta independiente uno del otro pudiendo apreciarse individualmente sin condicionante alguno".

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