Pinceles, cerámicas y serigrafía en la exposición fin de curso de las Aulas Populares de Avilés: "En esta muestra se ve lo que hacemos y aprendemos"

Algunos de sus alumnos apenas llevan un año dando rienda suelta a sus capacidades artísticas, otros llevan ya 20 años y "su evolución es todo un regalo para nosotros, los profesores: tanto para los que llevan más tiempo como los que han estado menos", destaca Diana Coanda. Las Aulas Populares de Avilés (AUPA) reúnen a más de 500 aprendices de artistas, que este miércoles han inaugurado su exposición de final de curso, en el que pueden apreciarse trabajos de disciplinas como la cerámica, la pintura o la serigrafía.

"Para nosotros, los alumnos, es todo un orgullo poder abrir una exposición con nuestros trabajos, porque de esta manera se ve lo que hacemos y aprendemos, y eso me gusta mucho", cuenta Susana García, alumna de pintura, que contribuye a la muestra, cuya temática gira en torno a Asturias, con un trabajo del faro de San Juan. "Disfruto mucho la experiencia, porque la profesora es muy buena y nos explica todo muy bien", dice la discípula que lleva dos años cultivando su afición por el óleo.

Susana García junto a su cuadro del faro de San Juan. / Mario Canteli / LNE

Al frente de las clases de pintura está Diana Coanda, que lleva 20 años siendo profesora en las AUPA. "Es maravilloso ver cómo llega gente de todo tipo. Algunos no han pintado nunca nada y asisten a las clases para aprender. A otros les falta confianza y acaban haciendo muy buenas obras artísticas...", asegura la docente, que reconoce que su principal objetivo es que "cada uno coja toda la información que necesita para que después puedan pintar libremente solos".

Habitualmente la exposición de fin de curso de la Aulas Populares se inaugura en mayo. Si bien, este año, con motivo de la Bienal Climática se ha adelantado un mes. Pese a ello, aprendices y maestros destacan que se trata de una edición especial, pues es la vigésimo quinta edición de las AUPA. "Esto es el espacio perfecto para desconectar, relacionarse y aprender cosas nuevas. Estas clases me aportan todo", afirma Yolanda Rodríguez, alumna. Muy parecido lo ve Toñi Padiño, que contribuye a la exposición con dos acuarelas: "Venir a las clases me ayuda a sentirme mejor y a desarrollar mi creatividad artística".

La profesora Diana Coanda con la exposición a sus espaldas. / Mario Canteli / LNE

"Es toda una satisfacción para todos nosotros que nos den un hueco en la exposición y, de alguna manera, se vea recompensado el esfuerzo que le hemos puesto a nuestra pieza", expresa María Concepción Redondo, que lleva tres cursos participando en las AUPA, una experiencia que, reconoce, le "enriquece" y, además, le permite hacer nuevas amistades.

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Las AUPA están abiertas a todas las edades. "Hay 25 profesores y más de 500 alumnos se mantienen activos y aprendiendo nuevas cosas", destaca la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, durante la inauguración de una exposición memorable para profesores y pupilos.