El PP de Gozón presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos municipales

El grupo municipal del PP de Gozón presentará este miércoles en el Pleno una enmienda a la totalidad a los presupuestos municipales. "Las cuentas no responden a las necesidades reales del concejo y deben volver a elaborarse", afirma la portavoz municipal del PP, Ángela Ochoa, que entiende que el presupuesto “carece de una planificación económica rigurosa y no incorporar prioridades políticas y de gestión acordes con la situación actual del municipio".

Los populares entienden que el presupuesto "reconoce variaciones significativas en distintos capítulos con respecto al año anterior que no obedecen a una coherencia presupuestaria". Ochoa detalló que el proyecto de presupuestos al que ha tenido acceso la corporación municipal "tiene defectos de fondo". Y detalla que existe una "presión fiscal excesiva sobre vecinos y familias del municipio" además de una "falta de realismo presupuestario y ausencia de planificación eficiente". Los populares entienden además que las cuentas carecen de una "estrategia clara de equilibrio entre ingresos, gasto corriente e inversiones" además de observar una "insuficiente atención a las obligaciones financieras y a la sostenibilidad futura" y un "desequilibrio territorial en la distribución de las inversiones" que deriva en "desigualdades entre el núcleo urbano, parroquias, barrios periféricos y zonas rurales del concejo". También observan que las partidas destinadas a Educación, al tejido asociativo y la actividad económica local "son insuficientes" y una "baja ejecución de inversiones en ejercicios anteriores, lo que resta credibilidad" al presupuesto.

Los populares remarcan que el presupuesto debería tener en cuenta "una reducción del IBI urbano y rústico para aliviar la presión fiscal sobre familias, explotaciones, pequeños propietarios y actividad económica local, así como la previsión de recuperación de saldos de dudoso cobro". Sobre el capítulo de gastos, Ochoa entiende que debería haber una partida para afrontar la deuda contraída con Asturagua (aún pendiente de la ejecución de sentencia) además de reforzar "áreas clave como seguridad, urbanismo y vivienda".

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El grupo municipal popular considera además necesario incrementar las inversiones en abastecimiento de agua, alumbrado público, parques y jardines e infraestructuras, incluyendo carreteras, caminos y accesibilidad, además de incorporar partidas para la revisión del alcantarillado y el mantenimiento de sendas. También ven imprescindible un aumento de la partida destinada a Servicios sociales, sobre todo, en atención a la dependencia, ayuda a domicilio y teleasistencia, así como reforzar la educación, las bibliotecas y el deporte, además de impulsar el desarrollo económico mediante el apoyo al comercio local, la promoción turística, la mejora de las instalaciones deportivas, la conservación del patrimonio municipal y la modernización de los servicios informáticos.