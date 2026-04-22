PSOE e IU rechazan en el Principado la gratuidad del parking del Niemeyer: "Es para pagar el mantenimiento del aparcamiento"

No habrá cambios en el convenio y el parking del Niemeyer será de pago. Los votos de PSOE e IU tumbaron este martes la proposición no de ley presentada en la comisión de Cultura de la Junta por el PP para establecer la gratuidad en el estacionamiento subterráneo del centro cultural. Los socialistas defendieron que el modelo planteado, que será de pago y explotado por la empresa municipal Ruasa, no difiere del actual y que el cobro tiene como objetivo el mantenimiento de las instalaciones; mientras que Convocatoria por Asturias argumentó que la gratuidad del aparcar fomenta el uso del vehículo privado, lo que choca con su "modelo de ciudad".

La proposición no de ley fue presentada por el diputado popular José Luis Costillas, quien criticó la operación del gobierno autonómico con el parking: tanto la adquisición por parte del Principado a Sepides por 3,2 millones de euros, como su posterior concesión al centro cultural y la cesión de éste a la empresa municipal Ruasa para su explotación "sin ningún tipo de licitación". Costillas también criticó que en el convenio firmado entre Niemeyer, Ayuntamiento y Ruasa, el centro cultural asume el mantenimiento de las instalaciones y el pago de un canon anual de 8.500 euros anuales para la amortización de la inversión inicial del equipamiento, lo que entiende que es un perjuicio para el centro. "El Niemeyer no saca beneficio y Ruasa se lo lleva limpio a casa", señaló el diputado, quien también reprochó la instalación de una barrera para cortar el paso al aparcar exterior del centro, hasta ahora gratuito. "Ahora no solo habrá que pagar por la entrada, ahora vas a tener que pagar por el parking. No entiendo nada de esta situación", censuró Costillas, quien defendió que "la cultura es un servicio público y debe facilitarse la accesibilidad real a él, no poner trabas".

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, se sumó a las quejas del grupo popular, poniendo en duda el impacto que vaya a tener la adquisición del parking para los avilesinos -el Principado defiende que hará las veces de estacionamiento disuasorio- y criticando el convenio para su explotación. "No va a beneficiar al Niemeyer, ni a la ciudadanía ni a la cultura", argumentó el diputado del grupo mixto, que votó a favor de la iniciativa popular.

Más duros fueron desde Vox. Javier Jové no dudó en calificar el convenio para la cesión del parking de "una concesión en fraude de ley". "Es un negocio redondo para Ruasa. La fundación del Niemeyer se hace cargo de todo y Ruasa se encarga de poner el cazo y de cobrar", criticó el parlamentario, antes de anunciar la abstención de su grupo por no compartir en la totalidad la propuesta popular.

El diputado de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, que votó en contra de la propuesta popular, defendió el carácter disuasorio del parking. "Nuestro modelo de ciudad no pasa por incentivar que cada visitante llegue en coche. La accesibilidad real se consigue mejorando el transporte público", dijo el parlamentario, que defendió la gestión pública del estacionamiento.

En la misma línea se posicionó el PSOE. Noelia Macías fue la encargada de fijar la posición de su grupo, también contraria al PP. "Lo único que saben hacer es sembrar dudas sobre la gestión pública, cuando lo único que les interesa es la explotación privada", señaló la socialista, que defendió que no habrá grandes cambios para los usuarios, que "ya pagaban por el parking", dijo la parlamentaria, al tiempo que apostó por sufragar el mantenimiento de las instalaciones con una tarifa.

Finalmente, la propuesta fue tumbada, con los siete votos a favor de PP y Foro, las dos abstenciones de Vox y los nueve en contra de PSOE y Convocatoria por Asturias.