Ramón Isidoro, protagonista de una conferencia en torno a la "Intervención" el 8 de mayo en la Cúpula del Centro Niemeyer
Patricia Pérez analizará la obra del artista y las claves del arte moderno: entradas a 3 euros
F. G.
La obra de Ramón Isidoro protagoniza una conferencia de Patricia Pérez en torno a la "Intervención"el próximo viernes 8 de mayo a las 20.00 horas en la Cúpula del Centro Niemeyer.
La actividad se presenta como una oportunidad única para acercarse al arte contemporáneo desde una perspectiva accesible y rigurosa.
Bajo el título "¿Pero esto es arte? Claves para entender el arte contemporáneo", la sesión propone un recorrido por los principales cambios artísticos de los siglos XX y XXI, abordando cuestiones como la ruptura con la figuración, el impacto de las vanguardias históricas y la incorporación de lo conceptual como eje fundamental de la creación artística. La conferencia busca ofrecer herramientas para comprender obras que, en muchas ocasiones, generan desconcierto entre el público.
Además, la actividad se enmarca en la exposición "Intervención", una propuesta inmersiva que transforma el espacio arquitectónico en una experiencia sensorial. La instalación, comisariada por Adonay Bermúdez, incluye una pieza sonora del artista Juanjo Palacios, generando un diálogo entre luz, sonido y arquitectura que evoluciona según la posición del espectador.
Las entradas para esta conferencia están disponibles a un precio de 3 euros, con tarifa reducida de 2 euros para el Club Cultura hasta el 1 de mayo.
La exposición podrá visitarse en el Centro Niemeyer hasta el 17 de mayo de 2026.
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