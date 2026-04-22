Rechazo de vecinos y comerciantes a la zona de bajas emisiones y a la subida de precios de la zona azul en Avilés: "Nos obligan a trasladarnos; van a acabar con las tiendas"

"Con limitaciones al tráfico rodado lo único que van a conseguir es acabar con el pequeño comercio. Nos obligan a cerrar". La más que probable implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) y el incremento de 5 céntimos en el precio de la zona azul, que votará el Pleno de Avilés este viernes, no gusta a los vecinos. Los comerciantes advierten que las restricciones a vehículos contaminantes, que afectará fundamentalmente a la zona de la calle Palacio Valdés y aledañas, les restará clientela y acabará por obligarles a clausurar o trasladar sus negocios; mientras que los conductores solo ven "afán recaudatorio" en la subida de precios del estacionamiento regulado (ORA), pese a que se trate de una cantidad poco menos que testimonial.

La obligación de establecer una ZBE viene dada por la Unión Europea. En Avilés, su implantación será "light" para los conductores, pues esta restricción afectará fundamentalmente al casco histórico, donde el tráfico rodado lleva años limitado. A toda esta zona, el Consistorio tiene la intención de sumar algunas pequeñas áreas: el entorno de la plaza del Carbayedo, las manzanas que se encuentran entre Cervantes, Rivero y La Libertad, incluida Las Artes; las calles de Marqués y Eloy Fernández Caravera; y el tramo de Marcos del Torniello hacia la iglesia de Sabugo. La previsión es que en 2030 los vehículos que no dispongan de etiqueta "cero" o "ECO" de no residentes no puedan acceder a estas calles. Eso sí, habrá algunas excepciones, como los vehículos de emergencias, buses, taxis o servicios de carga y descarga, a los que previsiblemente se les aplicará una franja horaria de acceso.

Bernardino González, en su carnicería de Palacio Valdés / Mario Canteli / LNE

"Nos obligan a trasladarnos"

La ferretería Las Artes, que lleva abierta desde 1990 en la calle de la que toma su nombre, es una de las que se verá afectadas. "A nosotros nos mata. De hecho, ya estamos mirando locales para trasladarnos", reconoce con tanta firmeza como amargura Gustavo Álvarez, propietario del establecimiento, quien señala que el 80% de su clientela acude a comprar con vehículos que no disponen de etiqueta "ECO" o "Cero". "No podemos esperar a que la gente vaya a cambiar de coches o furgonetas, seremos nosotros los que nos tendremos que mover", resalta el comerciante, que asegura que su caso no es el único: pone como ejemplo una tienda de pinturas que recientemente se ha trasladado de la esquina de Palacio Valdés con Pablo Iglesias a una nave de la avenida de Gijón: "Lo que les empujó a ello fue la zona de bajas emisiones. Y nosotros vamos por el mismo camino".

A muy pocos metros de la ferretería, en Palacio Valdés, se encuentra otro de los negocios de toda la vida del barrio: Industrial Auto, una tienda de repuestos para el automóvil que lleva 55 años funcionando. "Nos hacen polvo y vamos a tener que irnos de aquí. Para nuestro negocio es fundamental que los clientes puedan venir en coche, porque se llevan mercancía que pesa o porque necesitamos ver algo de su coche. Si no pueden acceder con el vehículo, ¿qué hacemos? Irán a comprar a los centros comerciales", advierte desde el mostrador del establecimiento Fernando García, quien propone una suerte de solución intermedia para capear las restricciones: "Podrían hacerse excepciones para aquellas personas que presentan un ticket tras haber venido en coche a comprar a los negocios de la zona".

Casi pared con pared se encuentra la Carnicería Palacio Valdés, donde Bernardino González también tiembla por las consecuencias que pueda acarrear la ZBE. "Ya nos afectó mucho la reordenación del tráfico y el ensanchamiento de aceras. Ahora eso también se notará, porque los clientes de los barrios de la periferia no vendrán aquí", vaticina el comerciante, que también considera que este tipo de medidas perjudica al sector: "Acabaremos cerrando todo".

Carlos Pérez sacar un ticket de la zona azul en la calle del Marqués / Mario Canteli / LNE

Subida de precio de la zona azul

La otra medida que se valorará en el Pleno y que no ha caído con gracia en la calle es el incremento del precio del estacionamiento regulado. Lo que pretende el gobierno local es subir 5 céntimos, de 1,45 a 1,50 euros, el pago para estancias de dos horas en zona azul. También se incrementará en 5 céntimos el coste del ticket de zona verde, que pasa de 0,15 a 0,20 euros por día. La modificación también contempla ampliar el plazo para anular multas hasta las 2 horas, un trámite que pasará a costar 6 euros. Por otro lado, se plantea una bonificación del 100% en las tres zonas de la ORA para los vehículos con etiqueta "Cero" y del 50% para los vehículos tipo "ECO".

Mónica Aza coloca un tique de la ORA en el salpicadero de su vehículo. / Mario Canteli / LNE

"Creo que es una medida recaudatoria. Buscan hacer caja, nada más, y te obligan a aparcar en zona de pago, porque la zona blanca está siempre ocupada, cada vez más por vehículos tipo autocaravanas", asegura Carlos Pérez, vecino de Versalles, nada más estacionar en la calle del Marqués, otra de las que se verá afectada por la ZBE, una medida que sí convence a Pérez.

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La subida de precios en la ORA no afectará a la zona naranja, que es donde este miércoles aparcó su coche Mónica Aza, de visita en Avilés: "Lo de subir los precios no gusta, pero la zona naranja es genial. Permite dejar el coche hasta cuatro horas y evitar pagar un parking, mucho más caro. En otras ciudades no existe esta posibilidad".