La rula de Avilés afronta un inicio de año marcado por la ausencia de xarda: "Está desaparecida"

La actividad en la Rula de Avilés atraviesa un primer trimestre atípico, condicionado principalmente por la práctica desaparición de la costera de la xarda, una de las campañas clave para el sector pesquero en estas fechas. Según el biólogo y gerente de la Nueva Rula de Avilés, Ángel Muñoz, la falta de capturas de esta especie ha provocado un descenso significativo en el volumen de pescado desembarcado respecto a años anteriores: "La xarda está desaparecida", certificó.

Tradicionalmente, la campaña de la xarda se concentra entre finales de enero y marzo, periodo en el que se alcanzan varios miles de toneladas en condiciones normales. Sin embargo, este año las cifras son prácticamente inexistentes, una situación inédita que genera incertidumbre sobre la evolución del ejercicio. A esto se suma que, precisamente para recuperar la especie, la UE ha dictado unos cupos para la caballa que la flota asturiana considera escasos. De todo esto habló este miércoles por la tarde Ángel Muñoz, que pronunció en la Casa de Cultura una conferencia organizada por el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) con el título “El Puerto: aspectos marítimo-pesqueros”.

La lonja de Avilés, pese a su relevancia en el conjunto del sector pesquero asturiano y nacional, presenta una singularidad estructural: cuenta con una flota con puerto base muy reducida, que no alcanza la veintena de embarcaciones, como informó hace apenas unos días este diario. A lo largo del año, la actividad de la rula se articula en torno a distintas campañas pesqueras que marcan el ritmo de las descargas, tanto en volumen como en horarios. Especies como el bocarte, la xarda, el bonito o la merluza configuran un calendario cambiante en el que las llegadas pueden producirse tanto de día como de noche, en función de la pesquería y las condiciones del mar.

Evolución

En cuanto a la evolución de otras especies, el bocarte aún no ha hecho acto de presencia en Avilés, aunque se encuentra dentro de los plazos habituales, según Muñoz, ya que su aparición suele producirse a partir de la segunda quincena de mayo. Avanzó también que la campaña del bonito todavía no ha comenzado, si bien en los últimos años se observa una tendencia al adelanto de las salidas.

La merluza, en cambio, mantiene una actividad constante a lo largo de todo el año, con niveles de capturas dentro de la normalidad y sin indicios de variaciones significativas a corto plazo. El Puerto de Avilés es el referente regional de esta especie de alto valor comercial.

Perspectivas y retos

La próxima charla impulsada por el Ridea en Avilés y dedicada al Puerto será el día 29, en la Casa de Cultura. Correrá a cargo de Ramón Muñoz-Calero, director de la Autoridad Portuaria de Avilés. El título: “El Puerto: perspectivas de futuro y retos”. Entonces Muñoz-Calero analizará los desafíos de ingeniería, derecho portuario y competitividad global que enfrentará la infraestructura en la próxima década.