El secretario general del PP gozoniego garantiza que la agrupación local "no está desarmada"

La junta local del PP tiene claro que la agrupación local de Gozón "no está desarmada sino todo lo contrario". Lo afirma el secretario general del PP gozoniego, Pablo García, que minimizó las críticas de afiliados del partido que denunciaron inactividad de la directiva y plantearon la posibilidad de confirmar una candidatura alternativa bajo las siglas de la Agrupación Independiente de Gozón (AIGO) de cara a los próximos comicios. "Somos un bloque, no paramos de trabajar por el partido y por el concejo", apuntó García.

Los críticos con la gestión del presidente local del PP, José Fernández, hablaron de una comida en Antromero entre un "miembro de la junta local que ni es de Gozón ni reside en el concejo y el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo". "No nos preocupa ese tipo de afirmaciones pero por aclarar, a esa reunión fuimos cinco personas de la junta local, el que no vive ni reside en Gozón y cuatro personas más para aclarar el tema de la suspensión (de militancia) de los concejales no adscritos", señaló Pablo García, que no puso objeciones a que otras personas formen candidaturas alternativas de cara a los próximos comicios.

A propósito de posibles nuevas opciones electorales para la cita con las urnas del próximo año se dirigió a los no adscritos y les animó a afiliarse al PSOE. Y todo eso después del Pleno en el que dos de los tres ediles que abandonaron el PP (Jorge Calderón no acudió al Pleno, pero sí lo hicieron Florentino Cuétara y Patricia Suárez) se abstuvieran en el debate del presupuesto municipal.

En cualquier caso, los populares gozoniegos defienden que el partido goza de buena salud. "Es muy fácil desprestigiar a los demás, seguimos incorporando más personas al partido, vamos en bloque y estamos conformando un buen grupo de trabajo", señaló el presidente del PP local, José Fernández, al que los afiliados críticos le cuestionaron que "no asumía la responsabilidad ni que era capaz de unir al partido". La junta local del partido defiende que tras la crisis surgida hace unos meses con la marcha de tres ediles, el grupo municipal sigue adelante con cuatro concejales y con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027.

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"Trabajamos y trabajamos", reiteró Pablo García, que comentó además las reuniones periódicas que el PP gozoniego mantiene en las parroquias del concejo. "Tenemos un eslogan y es ‘sentido común’ y eso es lo que aplicamos", concluyó.