Soto del Barco apuesta por la sostenibilidad: estas son las últimas medidas que ha adoptado el concejo para ser más eficiente

Soto del Barco quiere liderar la apuesta por la sostenibilidad en Asturias. El concejo lleva meses trabajando dentro del Programa de Protección y Mejora del Medio Ambiente, impulsado por la Consejería de Transición Ecológica, un marco que le ha situado en una posición destacada en materia de descarbonización, adaptación al cambio climático y mejora de la calidad de vida. En este contexto, este miércoles se presentó en el Ayuntamiento el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), una hoja de ruta estratégica elaborada por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), que marca el compromiso del municipio con la lucha contra el cambio climático y la transición hacia un modelo energético más eficiente.

Este objetivo es algo en lo que Soto del Barco lleva tiempo trabajando. El Ayuntamiento sacará a licitación en las próximas semanas la renovación del alumbrado público en todo el concejo, una actuación para la que se invertirán 1.800.000 euros gracias a un préstamo del IDEA. “Es algo inminente, ya tenemos el proyecto hecho”, afirma Aroa Gutiérrez, teniente de alcalde. Además, en las zonas rurales se sustituirán postes de madera y columnas de hormigón por criterios de seguridad, y se renovarán también los báculos que se encuentren en mal estado.

Otra de las líneas de actuación se centra en el riesgo de inundaciones. El año pasado se limpió la parte sotobarquense del río Trave, en Riberas, una intervención que el consistorio prevé repetir cada dos o tres años para mantener el cauce en buenas condiciones. A ello se suma el contacto con Costas para impulsar mejoras en las zonas de playa, dentro de una estrategia más amplia de prevención y adaptación.

La influencia del PACES también se verá en el centro del concejo. Estos días se están ejecutando obras en la plaza del Ayuntamiento y, aunque inicialmente no estaba previsto ampliar las zonas verdes, el enfoque ha cambiado. “Ahora la idea es crear un espacio con alrededor de quince magnolios y aumentar los parterres”, sostiene Gutiérrez. La actuación pretende, además, mejorar la respuesta frente a las islas de calor, incorporando más arbolado y vegetación en una plaza que será “totalmente accesible” y “más verde que en la actualidad”.

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El PACES es un documento elaborado por la FAEN con el apoyo del Gobierno de Asturias y con participación tanto del Ayuntamiento como de la ciudadanía de Soto del Barco, reforzando así su carácter participativo e inclusivo. El encargado de presentarlo fue Luis Ángel García, que explicó los pilares del análisis, como el Inventario de Emisiones de Referencia (basado en datos de 2023) y el Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades. El inventario permite diseñar medidas de mitigación para reducir emisiones, mientras que el análisis de riesgos y vulnerabilidades sirve para planificar medidas de adaptación y fortalecer la resiliencia del concejo.