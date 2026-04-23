Adriana Lastra, sobre la reunión de los secretarios de las agrupaciones municipales por la crisis de Cerredo: "Es importante explicarles lo que dice el borrador de informe que ha hecho Somos"

"Es importante explicarles lo que dice el borrador del informe que ha hecho Somos y, sobre todo, por qué el partido ha tomado la decisión que ha tomado". Con estas palabras ha justificado la delegada del Gobierno y vicesecretaria general de Acción Política de la FSA, Adriana Lastra, la convocatoria de urgencia a los secretarios generales de las agrupaciones municipales del partido para tratar la posición del partido respecto al contundente borrador de conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó los motivos del grave accidente en la mina de Cerredo, que se saldó con cinco fallecidos. "Es lógico en cualquier organización, cuando hay circunstancias como la que estamos viviendo, se convoque a los secretarios de las agrupaciones, que lo que hemos hecho en otras ocasiones", expresó Lastra, quitando hierro a la reunión convocada de urgencia por la FSA, instantes antes de participar en un acto del día del libro en Avilés, con el club de lectura "Una habitación propia".

Sobre el contenido del borrador, Lastra reiteró lo manifestado este miércoles. "No se infiere, ni del informe de la Inspección de Servios que encargó el propio gobierno, ni de las semanas que han durado las comparecencias en la comisión de investigación ni en la investigación judical, una relación causa-efecto entre las tareas administrativas de la propia administración y el accidente de la mina y, por lo tanto, pedir responsabilidades personales a cuatro cargos políticos y tres técnicos de la administración, nos parece irresponsable", defendió.

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Asimismo, Lastra también defendió la postura del presidente del Principado, Adrián Barbón, actualmente de viaje institucional en México. "Para nosotros y para el presidente del Principado sería mucho más fácil, mucho más sencillo y mucho más cómodo asumir este relato que se ha construido, pero no lo hacemos porque esa no es la verdad, porque eso no es lo que ha sucedido y, por lo tanto, nosotros lo que tenemos que defender es la verdad, y es lo que estamos haciendo", concluyó.