La alianza de Navantia con Windar cumple 12 años como referentes en el diseño y fabricación de estructuras para eólica offshore

Navantia y Windar conmemoran doce años de alianza estratégica coincidiendo con su participación en WindEurope, uno de los principales encuentros internacionales del sector eólico, un hito que reafirma la solidez de una colaboración industrial construida sobre la confianza mutua, la complementariedad de capacidades y una visión compartida del desarrollo de la energía eólica marina.

Desde el inicio de su alianza, ambas compañías han consolidado una relación estratégica de largo recorrido, basada en la complementariedad de capacidades y la innovación tecnológica. Esta alianza ha permitido a Navantia Seanergies y Windar Renovables posicionarse como referentes en el diseño y fabricación de estructuras para eólica offshore, participando en algunos de los proyectos más relevantes del sector en Europa y en otros mercados internacionales.

A lo largo de estos doce años, ambas empresas han trabajado en 11 proyectos conjuntos desarrollados en 5 países, en los que se han construido más de 600 cimentaciones para parques eólicos marinos. En conjunto, estos trabajos representan un volumen de negocio superior a los 1.600 millones de euros, reflejo del crecimiento sostenido de la colaboración y de la confianza depositada por los principales promotores del sector.

Esta trayectoria ha permitido a Navantia-Windar evolucionar para responder a los retos crecientes del sector, apoyándose en el desarrollo industrial, la excelencia operativa y el impulso del empleo cualificado. La alianza ha demostrado su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas del mercado, apostando por soluciones cada vez más competitivas, sostenibles y alineadas con los objetivos de descarbonización.

"Estos 12 años de alianza entre Navantia y Windar han estado marcados por importantes desafíos en un mercado cada vez más exigente y competitivo. Sin embargo, gracias a una apuesta conjunta por la innovación, la formación y la mejora continua de los procesos productivos, esta alianza ha sabido crecer y consolidarse como un referente en el sector de las energías renovables. Me gustaría agradecer a todas las personas que han formado parte de este camino, cuyo esfuerzo y compromiso han sido clave para hacer posible este éxito que hoy cumple 12 años", ha señalado Orlando Alonso, el presidente ejecutivo de Windar Renovables.

Por su parte, la celebración de este aniversario en el marco de WindEurope 2026 subraya la apuesta común de Navantia y Windar por los principales foros internacionales del sector que fomentan la cooperación industrial y el impulso para reforzar el papel de Europa en el desarrollo de la eólica marina.

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“La colaboración industrial es una de las señas de identidad de Navantia Seanergies. Estamos orgullosos de esta alianza con Windar que nos ha permitido a lo largo de más de una década, situarnos donde estamos hoy y convertirnos en uno de los principales actores de la eólica marina", ha asegurado Javier Herrador, CEO de Navantia Seanergies.