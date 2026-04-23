Avilés refuerza su papel como 'puerto-fábrica' en la eólica marina y busca nuevas alianzas industriales

La Autoridad Portuaria de Avilés ha reforzado su posicionamiento estratégico en la industria eólica europea tras su participación en el WindEurope Annual Event 2026, celebrado en IFEMA, Madrid. El encuentro, el más importante del sector en Europa, ha reunido a miles de profesionales para analizar el futuro de la energía eólica terrestre y marina.

Durante el evento, el director del puerto, Ramón Muñoz-Calero, y el jefe de Operaciones, Manuel Echeverría, mantuvieron reuniones con empresas clave de la cadena de valor de la eólica marina. Entre ellas destacan fabricantes de componentes como Taihan Cable, Prysmian y ArcelorMittal, además de ingenierías y servicios logísticos como Ramboll, DNV y OHLA SATO.

El Puerto de Avilés también ha reforzado contactos con otros enclaves europeos especializados en energía eólica, como el Puerto de Brest. Estas alianzas buscan consolidar su papel dentro del ecosistema portuario europeo.

La presencia en WindEurope responde a la estrategia del puerto de posicionarse como un nodo industrial clave en la cadena de valor eólica, impulsado por el crecimiento de Windar Renovables y su experiencia en proyectos offshore. Estar en WindEurope permite reforzar la posición de Avilés como 'puerto-fábrica' ante clientes, inversores y administraciones europeas, según explicaron mediante nota de prensa. De este modo, la capacidad y experiencia en el manejo de grandes componentes permite el puerto avilesino mostrar una capacidad logística única para atraer nuevas empresas, crear empleo y captar tráficos vinculados, en este caso, a la eólica marina.

Presentar ampliaciones y atraer empresas

En palabras Ramón Muñoz-Calero, WindEurope “es el lugar ideal para presentar estas ampliaciones y atraer empresas que necesiten espacio para fabricar, ensamblar o exportar componentes eólicos. Formamos parte del ecosistema industrial y de innovación de Avilés y no sólo contribuimos a una mayor industrialización y competitividad, sino que estamos en condiciones de impulsarla de manera activa. En ese contexto se sitúa, por ejemplo, nuestro interés en la adquisición del suelo liberado por las antiguas baterías de coque de ArcelorMittal o la ampliación en El Estrellín”.

Asimismo, la Autoridad Portuaria trabaja en la ampliación de espacios industriales para atraer nuevas inversiones vinculadas a la industria eólica marina, incluyendo terrenos liberados por antiguas instalaciones de ArcelorMittal y el desarrollo de áreas como El Estrellín. El Puerto de Avilés se consolida así como un referente en logística portuaria eólica, con capacidad para el manejo de grandes componentes y más de 18.000 piezas embarcadas desde 2012. En 2022 alcanzó un récord de 140.000 toneladas en tráfico eólico.

El director del Puerto de Avilés hizo hincapié en que “somos un actor clave en la industria eólica marina, el principal puerto en España en este ámbito, con capacidad logística y operativa demostrada y estamos reforzando y ampliando nuestras infraestructuras para atraer nuevos proyectos industriales” e insistió en que “estamos a la vanguardia a la hora de garantizar los requerimientos de la industria eólica marina tanto en términos de espacio como de capacidad de carga, logística, servicios portuarios e infraestructuras a pie de muelle para la finalización del proceso productivo de los diferentes componentes eólicos”.

Con esta estrategia, el puerto aspira a reforzar su posición como hub industrial de la energía eólica en Europa, atraer nuevas empresas y generar empleo cualificado en el ámbito de la transición energética.

18.000 piezas

La trayectoria del puerto avilesino en el sector eólico supera las 18.000 piezas embarcadas de 30 proyectos de parque eólicos en tierra y alta mar desde enero de 2012, con récord anual de 140.000 toneladas anuales de tráficos eólicos en 2022.

La Autoridad Portuaria de Avilés ofrece grandes ventajas para el sector de la eólica marina por su proximidad y buena conectividad con los puntos de fabricación de las industrias que están ahora mismo produciendo esas piezas, en muchas ocasiones de enorme tamaño, lo que facilita su llegada directamente a pie de barco. Además de la alta cualificación y del compromiso de la plantilla del Puerto de Avilés, el equipamiento y las características técnicas de los muelles permiten que sean capaces de resistir las exigencias, no menores, de este tipo de productos en cuanto a peso total y a peso por puntos de apoyo.