Avilés se vende en Madrid como la "joya oculta" del Principado: “La recuperación de la muralla, los paseos en barco por la ría o el anillo verde de Trasona nos posicionan como un destino sostenible"
La Mancomunidad estrenará en septiembre un nuevo festival gastronómico de productos marinos a la brasa y un campeonato nacional de parrilla de pescados
Avilés se vende en Madrid como la gran joya oculta del Principado. La concejala de Turismo y presidenta de la Mancomunidad Comarca Avilés presentó este jueves a la Secretaría de Estado de Turismo los avances e inversiones en el Plan de Sostenibilidad Turística, "que ya ocupa el 75% del presupuesto" del ente. "La estrategia turística no es solo atraer a visitantes, sino reforzar nuestra identidad", destacó la edil, que también anunció la incorporación de un nuevo evento gastronómico a la agenda cultural de la comarca: el festival "Brasa y Mar", de productos marinos a la brasa, que se celebrará en septiembre.
Ruiz destacó algunas de las inversiones ejecutadas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística. “Proyectos como la recuperación de la muralla de Avilés, los itinerarios en barco por la ría o el anillo verde de Trasona están posicionándonos como un destino sostenible, atractivo y competitivo. Estamos consolidando un modelo turístico basado en la sostenibilidad, el respeto al patrimonio y la puesta en valor de nuestros recursos naturales y culturales, y es que las actuaciones desarrolladas no solo mejoran nuestros recursos turísticos, sino que generan oportunidades económicas, empleo y cohesión territorial en todos los municipios de la comarca", ensalzó la edil, que no dudó en asegurar que "lo mejor de Asturias se puede encontrar en nuestra comarca”.
Asimismo, la edil recibió también las felicitaciones del subdirector general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, Ricardo Blanco. "En Avilés no solo han puesto en marcha una estrategia turística, sino que también han mejorado las cifras de visitantes", resaltó, antes de añadir: "Se han recuperado elementos para que Avilés tenga un atractivo mayor al que tenía antes".
La concejala y presidenta de la Mancomunidad también adelantó las fechas de algunos eventos gastronómicos que se celebrarán en la comarca, como el Famous Wine Festival, “el único festival de vinos de famosos”, como explicó su director, David Fernández-Prada, que se celebrará del 4 al 14 de junio; o “Brasa y Mar”, que se incorporará al calendario de actividades este año, del 18 al 27 de septiembre, con unas jornadas con los productos marinos a la brasa como protagonistas y el primer concurso nacional de parrilla de pescados.
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