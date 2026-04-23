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El club de lectura "Una habitación propia" de Avilés celebra el día del libro: "Somos una gran familia, aquí se ha generado lo que llaman sororidad"

"A algunas nos ha servido para ocupar nuestro tiempo e, incluso, salir de casa o hacer leer a mujeres que nunca habían cogido un libro", destacan las participantes en la tertulia, que cumple 15 años

Avilés. Casa de las Mujeres La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, participan en un encuentro con el Club de Lectura ‘Una habitación propia’ con motivo del Día del Libro

Avilés. Casa de las Mujeres La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, participan en un encuentro con el Club de Lectura ‘Una habitación propia’ con motivo del Día del Libro / Miki López / LNE

A. de la Fuente

"Somos una gran familia, aquí se ha generado lo que llaman sororidad". La afirmación salió de la boca de una de las integrantes del club de lectura "Una habitación propia", que este jueves celebró el día del libro con un encuentro en la Casa de las Mujeres al que acudieron como invitadas la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la delegada del gobierno, Adriana Lastra. En la reunión, las participantes en estas tertulias, que llevan 15 años celebrándose, destacaron que más allá de cultivar la lectura, los coloquios tienen también un punto terapéutico: "A algunas nos ha servido para ocupar nuestro tiempo e, incluso, salir de casa o hacer leer a mujeres que nunca habían cogido un libro".

El acto estuvo presentado por Aurora Saiz, fundadora de "Una habitación propia", quien recordó los inicios del club, hace ahora quince años, impulsado por una decena de mujeres. "Leíamos un libro al mes y nos reuníamos. Tuvimos mucha ayuda del seminario de estudios de la mujer de la Universidad de Oviedo y de la concejalía de Igualdad", recordó Saiz, que agradeció a aquel grupo de precursoras "por compartir lecturas y experiencias".

Y, precisamente ese verbo, compartir, es el que une a las hoy integrantes del club. "Lo más interesante es el debate tras las lecturas, porque sacas cosas que no habíamos deducido", apuntaba una de las asistentes desde el público. "Es muy enriquecedor, te abre mucho los ojos", añadía otra. "Somos de una generación que siempre leyó a hombres, y aquí descubrimos una parte de la literatura que nos era desconocida", ahondó otra de las integrantes de "Una habitación propia", que tiene entre sus características más singulares que solo propone la lectura de obras firmadas por mujeres.

Avilés. Casa de las Mujeres La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, participan en un encuentro con el Club de Lectura ‘Una habitación propia’ con motivo del Día del Libro

Lastra, Monteserín y Saiz, con las integrantes del club / Miki López / LNE

Al inicio del acto, Monteserín, que mostró mucha cercanía con las participantes, destacó la actividad de "Una habitación propia" y ensalzó la trayectoria "del que es uno de los clubes más antiguos de la ciudad". Asimismo, la regidora aprovechó la efeméride para recomendar una lectura: "Caterina", de Carlo Vecce, "que cuenta la historia de la madre de Leonardo da Vinci. "Me lo leí el verano pasado. Es un pelín largo, pero me encantó. Lo he compartido con muchas amigas, y me gusta porque habla de migraciones, de mestizaje, del papel de las mujeres...", expresó la alcaldesa, que regaló el ejemplar a Lastra, a la que también obsequió con un libro sobre la "Losa del tiempo" del cementerio de La Carriona.

La delegada del gobierno, que agradeció los regalos, aseguró que llevaba tiempo queriendo conocer "Una habitación propia", que "construye comunidad y pensamiento crítico a través de la lectura". "Durante mucho tiempo las mujeres estuvieron en los márgenes de la literatura, y me apetecía conocer el germen de este club", ahondó Lastra, quien desveló estar leyendo "La raíz del poder", de Ana Bernal, "un ensayo que reflexiona sobre el patriarcado a lo largo de la historia": "No te lo he traído, Mariví, pero te lo regalaré".

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Tras la charla, en la que las participantes también evocaron algunos de los viajes organizados por el club de lectura, se leyeron algunos fragmentos de obras por parte de unas mujeres que, como Virginia Woolf, encontraron su habitación propia en el club de lectura avilesino.

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