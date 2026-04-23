La docente jubilada Mercedes Ruisánchez comparte su experiencia personal en su primer poemario "Camín de casa"

Mercedes Ruisánchez presentó este jueves en Valdecarzana su primer poemario, "Camín de casa", con el que ganó la 31º edición del Premio de Poesía en Llingua Asturiana Fernán Coronas. Su obra, construida en dos años, es una historia personal en verso en la que narra su vida "salvaxe" en un pueblo hasta que a los nueve años pasó a vivir a un internado en Gijón. Pasó de un ambiente rural y libre a un centro de monjas del que recuerda humillaciones. "Hai poemes duros", señala la docente ya jubilada del IES Carreño Miranda y ahora dedicada a la literatura.

"Camín de casa" es una introspección personal de la autora y ha traído consigo una intensa búsqueda de palabras para sacar a la luz un buen puñado de emociones. La obra está escrita en llingua asturiana. El primer bloque explora más la variante de su pueblo, Oviñana (Cudillero), "el farriegu", y lo hace porque es la manera de expresión de su infancia, para luego continuar con un asturiano estándar, para mostrar así el cambio vivido del pueblo al internado enmarcado en un entorno urbano. El poemario ha supuesto un ejercicio "importante" para la autora ya que siempre ha escrito; sin embargo, por falta de tiempo o por su labor docente, no le había dado por confeccionar una obra hilada como la que ganó el Fernán Coronas.

"Escribía poemes pero non con una llínia, ye la primer vegada que faigo dalgo asina y llevóme tiempu", explica Ruisánchez, que al margen de la presentación en Avilés ya ha hecho otras dos, en Oviñana y Cudillero, y destaca que en ambas se ha encontrado con personas que han vivido situaciones similares a la suya, es decir, pasar de vivir en un entorno rural a un urbano con el condicionante de pasar unos años en un internado. "Falo de muyeres y homes que cambiaron el pueblu pola ciudá, de sentimientos diferentes, de vergoña...", detalla.

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La autora explica que su poesía es narrativa y que "Camín de casa" no será su única obra. Es más, deja claro que si bien esta obra está escrita en verso, no tiene problemas para adaptarse a la prosa. "Me gustan los cuentos", expresa casi parafraseando el primero de los poemas de su galardonado trabajo. Ahora ya jubilada afirma que tiene tiempo para crear, para jugar con las palabras y tejer nuevas o viejas historias. "Préstame facer les coses bien y pa escribir fai falta tiempu", relata Mercedes Ruisánchez, que celebró el Día del Libro con su obra en Avilés, la ciudad en la que se despidió de la docencia tras años en el Carreño Miranda como docente de Lengua y Literatura y en la que reside.