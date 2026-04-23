Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El IES Menéndez Pidal de Avilés celebra la final autonómica de "El tour de mates" para fomentar el cálculo mental

El centro avilesino acogió la fase final de la competición de cálculo mental individual que busca fomentar el interés por las matemáticas entre los estudiantes de Secundaria

Olimpiada matemática en el Menéndez Pidal

Olimpiada matemática en el Menéndez Pidal

Mara Villamuza

I. G.

Avilés

El IES Menéndez Pidal acogió este jueves la final autonómica de "El tour de mates", una competición de cálculo mental individual, estructurada en eliminatorias sucesivas y basada en un formato de carrera por etapas. El principal objetivo de esta olimpiada matemática es fomentar la agilidad y precisión en el cálculo, así como promover el interés por las matemáticas entre el alumnado de Educación Secundaria (ESO). La prueba desarrollada en el centro avilesino ha contado con la participación de centros educativos de todo el Principado de Asturias

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  2. Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
  4. Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
  5. Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
  6. Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana
  7. Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  8. Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón

El IES Menéndez Pidal de Avilés celebra la final autonómica de "El tour de mates" para fomentar el cálculo mental

El IES Menéndez Pidal de Avilés celebra la final autonómica de "El tour de mates" para fomentar el cálculo mental

La docente jubilada Mercedes Ruisánchez comparte su experiencia personal en su primer poemario "Camín de casa"

La docente jubilada Mercedes Ruisánchez comparte su experiencia personal en su primer poemario "Camín de casa"

Avilés se vende en Madrid como la "joya oculta" del Principado: “La recuperación de la muralla, los paseos en barco por la ría o el anillo verde de Trasona nos posicionan como un destino sostenible"

Avilés se vende en Madrid como la "joya oculta" del Principado: “La recuperación de la muralla, los paseos en barco por la ría o el anillo verde de Trasona nos posicionan como un destino sostenible"

Adriana Lastra, sobre la reunión de los secretarios de las agrupaciones municipales por la crisis de Cerredo: "Es importante explicarles lo que dice el borrador del informe que ha hecho Somos"

Adriana Lastra, sobre la reunión de los secretarios de las agrupaciones municipales por la crisis de Cerredo: "Es importante explicarles lo que dice el borrador del informe que ha hecho Somos"

Víctor Velasco, experto en Inteligencia Artificial: "Igual que hacer una foto con el móvil no te convierte en fotógrafo, crear una imagen con IA no te convierte en artista"

Víctor Velasco, experto en Inteligencia Artificial: "Igual que hacer una foto con el móvil no te convierte en fotógrafo, crear una imagen con IA no te convierte en artista"

La Universidad de Oviedo y Gonvarri formalizan la creación de una nueva cátedra para impulsar la investigación

La Universidad de Oviedo y Gonvarri formalizan la creación de una nueva cátedra para impulsar la investigación

Miguel Solís Santos, el inventor del Avilés "antes de las cámaras de fotos"

Miguel Solís Santos, el inventor del Avilés "antes de las cámaras de fotos"

Encuentro de coros infantiles, este sábado, en Piedras Blancas

Encuentro de coros infantiles, este sábado, en Piedras Blancas
Tracking Pixel Contents