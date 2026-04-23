El IES Menéndez Pidal de Avilés celebra la final autonómica de "El tour de mates" para fomentar el cálculo mental
El centro avilesino acogió la fase final de la competición de cálculo mental individual que busca fomentar el interés por las matemáticas entre los estudiantes de Secundaria
I. G.
Avilés
El IES Menéndez Pidal acogió este jueves la final autonómica de "El tour de mates", una competición de cálculo mental individual, estructurada en eliminatorias sucesivas y basada en un formato de carrera por etapas. El principal objetivo de esta olimpiada matemática es fomentar la agilidad y precisión en el cálculo, así como promover el interés por las matemáticas entre el alumnado de Educación Secundaria (ESO). La prueba desarrollada en el centro avilesino ha contado con la participación de centros educativos de todo el Principado de Asturias.
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