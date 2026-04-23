Luanco rechaza la implantación de la zona azul "porque nos cobran por todo" y pide medidas contra los "coches llámpara"

Los luanquinos son conscientes del problema de aparcamiento y reclaman soluciones, sobre todo, para los meses de verano. Para intentar buscar una salida el Ayuntamiento ha vuelto a proponer la implantación de la zona azul, es decir, el sistema de cobro por estacionamiento en Luanco. El presupuesto recién aprobado incluye esta medida, que de primeras y en líneas generales no es del agrado de los vecinos.

"Yo estoy en contra, es que te cobran por todo", señala José María Domínguez mientras pasea por la calle Hermanos González Blanco. Unos metros más allá está Pablo Fernández, también luanquín, que no las tiene todas consigo a la hora de posicionarse sobre la zona azul aunque sí incide en la falta de estacionamientos. Lo que sí advierte es del problema de lo que han dado en bautizar como "coches llámpara", es decir, esos vehículos que ocupan una plaza por un tiempo indeterminado e impiden la rotación de vehículos, que es uno de los principales objetivos de la zona azul.

La propuesta inicial aprobada en Pleno esta semana busca la implantación del sistema de cobro por estacionamiento en Luanco. En un principio, ese sistema se aplicaría desde la calle Ramón Pérez de Ayala en dirección a la playa e incluiría el aparcamiento de Peroño, la calle España, Ramón Vega, Ramón de Benita y un tramo de la avenida del Gayo, entre otros espacios.

Covadonga Gutiérrez es de Bañugues y rechaza la medida. "Aparcar en Luanco ya es complicado, no me lo imagino encima pagando, lo que deberían hacer es habilitar espacios para poder estacionar", señala Gutiérrez, sentada en un banco el parque Zapardel. "Hay veces que no puedo ni aparcar con mi padre, que es discapacitado, en los espacios reservados... Se hicieron calles peatonales, se perdieron plazas", añade.

José Ramón Conde tiene claro que "actualmente no hay donde aparcar". "Tengo garaje y eso me salva pero en Luanco hay poco espacio y en verano mucho menos, deberían habilitar espacios", sostiene el luanquín. En otro banco del parque está Consuelo Acedo, que considera "más importante" habilitar nuevos espacios para estacionar antes de cobrar por aparcar.

"En invierno se suele aparcar bien, el problema está en el verano, pero es que la zona azul... intentan sacar dinero por todo", reflexiona Jorge Rodríguez. Óscar García es taxista y defiende que la medida sería positiva para los meses de verano. Eso sí, incide en la necesidad de habilitar zonas de residentes. Javier Fernández también es taxista e incide que la "falta de aparcamiento es abismal", sobre todo, en la temporada estival.

"Hay un problema de falta de espacio real, pero no creo que la zona azul sea la solución", apunta Fernández. Juan Carlos Rodríguez es otro del gremio de los taxistas y considera que la prioridad está en habilitar más plazas de estacionamiento. "No es lo mismo que haya zona azul en ciudades como Gijón o Avilés que en Luanco", apuntó.

La comerciante Virginia López considera que un aparcamiento a la entrada de la capital del concejo es más positivo "que buscar métodos de cobro". Y entre tanto, Maite Queipo, que es veraneante, le parece "fenomenal" la implantación de zona azul: "No hay donde aparcar y hay coches que ocupan durante mucho tiempo la misma plaza", señala en referencia a los "coches llámpara", que son uno de los problemas añadidos a la falta de plazas de estacionamiento en Luanco.

Y es que en verano, el aparcamiento de cobro que se habilita en el muelle del Gayo es "insuficiente" para soportar el crecimiento poblacional entre vecinos, visitantes y propietarios de segunda residencia. Los favorables a esta medida entienden que "no tiene sentido" aplicar la zona azul durante el invierno. Los vecinos están expectantes ante la propuesta del Ayuntamiento para un plan que no es nuevo pero que hasta la fecha siempre se ha quedado en una simple propuesta sin ejecutar.