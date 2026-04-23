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Miguel Solís Santos, el inventor del Avilés "antes de las cámaras de fotos"

La muestra, producida por el Ayuntamiento, resume la vida de los avilesinos desde el Achelense hasta la imaginación del Centro Niemeyer en 2009

La concejala Ana Solís y el escritor Miguel Solís Santos, este jueves, en el palacio de Valdecarzana.

La concejala Ana Solís y el escritor Miguel Solís Santos, este jueves, en el palacio de Valdecarzana. / Mara Villamuza

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

El pintor y novelista Miguel Solís Santos hace 41 años se inventó el Avilés que había “antes de que hubiera cámaras de fotos”. Y lo eso fue posible porque creó “La hestoria d’Avilés”, uno de los clásicos de la historieta en asturiano, que es la mecha de la exposición que abrió este Día del Libro en el palacio de Valdecarzana y que se alargará hasta el próximo 8 de mayo.

Solís Santos protagonizó este jueves una visita guiada para los que acudieron a la inauguración de la muestra que produce la concejalía de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Avilés, y en la que se resume la vida de los avilesinos —desde los del Achelense hasta los que imaginaron en 2009 cómo iba a ser el Centro Niemeyer: "Sólo había un dibujo"— en los últimos 100.000 años. “Porque los primeros avilesinos son de entonces y eso es algo que sabemos después de haber descubierto las hachas de la calle de la Cámara”, explica Solís Santos.

Una hestoria que pintó bien” sale de las láminas de la primera edición “La hestoria d'Avilés”. Y es que su título icónico salió por primera vez en 1985, luego en 1992 y, posteriormente, en 2009.

Es tan icónico que sus dibujos, "sus vistas a vista de pájaro", se reprodujeron en multitud de ocasiones.

"En 1985 ya había Academia de la Llingua, pero vivíamos un momento de transición y parte de lo que está escrito está anticuado. Es un síntoma, sin embargo, del valor que tiene este trabajo", confesó Solís Santos.

“La primera edición cuenta como portada con una especie de manifestación. En la segunda edición me inclino hacia un romanticismo neoclásico”, subrayó el creador. La tercera edición, de Careaga, “tiene seis nuevas hojas”, apunta el pintor.

Ana Solís, la concejala del área, presentó el acto. Dijo que si había sido posible fue por la implicación de la Estaya de la Llingua y de Víctor Tirador, responsable de exposiciones del Ayuntamiento de Avilés. Dijo también que la actividad que echaba a andar tenía que “ser la semillina de los homenajes públicos a personalidades que hicieron posible el crecimiento de la lengua asturiana”.

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Así que ahí estuvieron —la concejala, por un lado, el escritor, por otro— para escuchar “el montón de ideas” que había para celebrar un presente a todo color que empezó en 1983, en las páginas de la revista “El Bollo”. “Le había dicho a Pepe Martínez, el concejal de Cultura, si iba a ser posible un patrocinio público”. Y lo fue.

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