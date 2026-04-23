Paso decisivo para la nueva unidad de ictus del Hospital San Agustín de Avilés: licitan el equipamiento por 379.000 euros
El centro avilesino incorporará un equipo multidisciplinar de profesionales para ofrecer una atención integral y optimizar los resultados clínicos tras un ictus
La unidad de ictus del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) está más cerca de ser una realidad tras el anuncio de implantación de la misma en Avilés realizado hace ahora un año: el proyecto ha salido a licitación con reducción de plazos y un valor estimado del contrato de 371.900 euros para sufragar el suministro y la instalación del equipamiento médico, mobiliario clínico, mobiliario general y la adecuación del espacio.
La del San Agustín será la tercera unidad de estas características en Asturias, tras la ya existentes en el HUCA, en Oviedo y en Cabueñes, en Gijón. Estará formada por tres neurólogos, seis enfermeras y seis auxiliares, que, a su vez, recibirán el apoyo de otros perfiles profesionales, según explicó en su momento la consejería de Salud. Con esta medida, Salud ofrecerá una atención más rápida y eficaz, lo que garantizará que cada paciente tenga las mejores oportunidades de recuperación posibles.
De la unidad de Avilés, que dará servicio también a los pacientes procedentes de Jarrio, se podrán beneficiar unos 300 pacientes por año, según los cálculos de Joaquín Peña Martínez, responsable del departamento de Neurología del Hospital Universitario San Agustín (HUSA).Este tipo de dispositivos tienen un impacto muy positivo en los resultados clínicos de los pacientes y en su calidad de vida tras el ictus. Por ejemplo:
Reducción de la mortalidad: según diversos estudios, el ingreso en una unidad de ictus reduce la mortalidad a los 30 días entre un 14% y un 30%, en comparación con la atención convencional.
Disminución de la discapacidad: la atención especializada y precoz mejora la recuperación neurológica y funcional de los pacientes. La probabilidad de dependencia severa se reduce entre un 20% y un 30%.
Descenso de la estancia hospitalaria.
Mejor acceso a tratamientos avanzados. Para ofrecer una atención integral, el equipo de la unidad recibirá el apoyo de otros perfiles profesionales: radiólogos, intensivistas, rehabilitadores, fisioterapeutas y cardiólogos.
La unidad de ictus del Hospital San Agustín de Avilés se sumará a las ya existentes en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), con ocho plazas, y en el Hospital Universitario de Cabueñes, con seis, lo que configurará un sólido sistema regional de atención.
Además, Asturias cuenta con tres unidades de neurorrehabilitación integradas por equipos multidisciplinares de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, coordinadas por un médico rehabilitador, para facilitar el proceso de recuperación de pacientes con ictus y otras patologías relacionadas con el daño cerebral. Estos dispositivos funcionan en las áreas sanitarias I (Jarrio), II (Cangas del Narcea) y VI (Arriondas/Les Arriondes). En Avilés se estrenará esta primavera una de estas unidades, según el último anuncio de la consejería de Salud.
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