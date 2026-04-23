El PSOE de Gozón aprueba las cuentas que incluyen la zona azul con la abstención de los no adscritos

El gobierno en minoría del PSOE de Gozón, con siete ediles, consiguió sacar el presupuesto adelante. Es más, no le hizo falta ni el respaldo de los no adscritos, que finalmente optaron por la abstención, porque los dos grupos de la oposición (PP e IU) solo consiguieron sumar seis votos en contra ante la ausencia de la edil de la coalición Lidia Fernández. El Pleno contó igualmente con la incorporación de los dos nuevos ediles populares, Noelia Alonso y Marcos Castañeda, que suceden a sus compañeros dimitidos y ayer juraron su cargo para que los populares cuenten con cuatro representantes. La sesión sirvió para aprobar una comisión de investigación para aclarar las dudas sobre la última oposición de administrativo, que acabó suspendida, no sin polémica.

Las nuevas cuentas suman 16, 7 millones, de los que 2,7 serán para inversiones. Todo ello después de que el Pleno comenzara con la enmienda a la totalidad que pretendían los populares, y que se quedó solo en propuesta, cuestionada por la concejala de Hacienda, Arancha Peláez; la edil de Servicios Sociales, Alba Escandón y el alcalde, Jorge Suárez. Es más, el regidor gozoniego, al final de su intervención le llegó a pedir a los populares si querían "al menos abstenerse" teniendo en cuenta que "partidas que estaban solicitando ya estaban incluidas" en las cuentas. El PP, sin embargo, habló de "falta de realismo" en las cuentas.

IU justificó su voto en contra por la "falta de negociación". "No estamos para levantar el brazo de madera", indicó César Fidalgo, que sí reconoció, por ejemplo, que la adquisición de patrimonio incluido en el presupuesto cuenta su apoyo. El portavoz de los no adscritos, Florentino Cuétara, destacó por su parte que el gobierno aceptó algunas de sus propuestas, como la zona azul, extremo al que después hizo referencia la concejala de Hacienda del PSOE para expresar que esa medida figuraba en el programa socialista. "Como decía Anguita: programa, programa, programa", indicó ante la incredulidad en las filas de IU. Peláez y Suárez reiteraron la ausencia de una partida para amortizar deuda en las cuentas y el Alcalde no dudó en afirmar, dado el estado económico municipal, la posibilidad de solicitar créditos para proyectos futuros.

Aprobado el presupuesto, llegaba otro asunto en el que todos los grupos estaban de acuerdo, aunque no de la misma manera. La comisión de investigación para aclarar lo ocurrido en el examen para optar a las plazas de auxiliar administrativo salió adelante por unanimidad. En el examen solo hubo dos aprobados, uno con un 10 y otro con un 9 y el resto, no aptos de un total de 400 personas. El Alcalde detalló el proceso y afirmó que le acusaron de manipularlo, extremo que negó con rotundidad. "Para mí es de los hechos más punibles amañar un proceso selectivo; meter la mano en la caja está al mismo nivel", señaló Suárez, quien se negó a ser el presidente de esa comisión de investigación y puso sobre la mesa el debate surgido al respecto en las redes sociales.

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César Fidalgo dejó claro que IU nunca acusó de nada al regidor, sino que pedía explicaciones sobre el proceso, de ahí la demanda de esta comisión. Cuétara también se sumó a la reclamación y planteó la posibilidad de llamar a la comisión de investigación a los miembros del tribunal para aclarar todo lo acontecido, desde posibles filtraciones de exámenes hasta el resto de cuestiones para aportar transparencia a un proceso que ha dejado por el camino muchas interrogantes. Es más, se ha abierto otro nuevo ya que el tribunal decidió declarar desierto el anterior y con ampliación de plazas, que serán seis en lugar de cinco. El PP clamó por la transparencia de un asunto con más sombras que luces. "Llegaron a decir que le di el examen a mi secretario (uno de los dos aprobados) y eso no va en el cargo", concluyó el Alcalde.