Víctor Velasco, experto en Inteligencia Artificial: "Igual que hacer una foto con el móvil no te convierte en fotógrafo, crear una imagen con IA no te convierte en artista"

"La Inteligencia Artificial ha supuesto una revolución industrial, como la de Gran Bretaña en el siglo XVIII y la que trajo la invención de internet". Víctor Velasco, artista y experto en Inteligencia Artificial, impartió este jueves una charla bajo el título "Pasado, presente y futuro de la IA" en el hotel Palacio de Avilés, organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca. Momentos antes de la conferencia, Velasco también destacó la importancia de mantenerse al día en el uso de esta tecnología. "Estar actualizados nos permite comprender qué está ocurriendo a nuestro alrededor", destacó el ponente, que también auguró que entre los muchos mundos que transformará la IA, está el laboral. "Se estima que generará en torno a 69 millones de puestos de trabajo, pero también que destruirá más de 80 millones. Mis sobrinos, que ahora son niños, vivirán el año 2100 y tendrán trabajos que hoy no sabemos ni qué son", aventuró.

Asimismo, Velasco, fundador y director de creAtIva, la primera publicación internacional en español e inglés sobre creación digital con IA, también habló sobre la relación de esta tecnología con el arte. "Igual que hacer una foto con el móvil no te convierte en fotógrafo, hacer una imagen con IA no te convierte en artista. Ahora bien, hay autores que están realizando trabajos a través de la IA y defiendo que existen proyectos de gran interés con IA, que llevan mucho trabajo para sus autores y en el que el uso de esta tecnología lo que hace es potenciar la creatividad", expresó el autor, que reconoce emplear la inteligencia artificial en su trabajo creativo: "La utilizo para ayudarme a crear algunos bocetos, pero mi resultado final, que suele ser un lienzo de 150 por 150, es mío".

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En cuanto a posibles visiones apocalípticas por el desarrollo de la IA, su capacidad para aprender y su incorporación al día a día de los humanos, Velasco rechazó visiones catastrofistas. "Eso está muy bien para comer palomitas en el cine, pero está muy lejos de la realidad. Eso no va a pasar porque el ser humano siempre va a estar vigilando todo", defendió, alejándose de esta línea: "Creo que vivir esta revolución es muy sugerente. Es muy orgulloso de poder vivir estos avances".