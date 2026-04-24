Avilés aprueba impulsar una residencia pública de mayores en un Pleno de 8 horas interrumpido por una boda

El pleno del Ayuntamiento de Avilés aprobó este viernes con 16 votos a favor la moción del Partido Popular para impulsar la construcción de un complejo residencial público destinado a personas mayores, en una sesión marcada tanto por el debate sobre la atención a la dependencia como por una insólita interrupción: una boda obligó a suspender temporalmente la sesión durante cinco minutos. El enlace fue a la una en punto.

La iniciativa salió adelante con 16 votos a favor y 9 en contra, tras un debate en el que se evidenció la preocupación compartida por el envejecimiento de la población y la falta de recursos. La portavoz popular, Esther Llamazares, advirtió de que la ciudad —con 75.600 habitantes y un 27,5 % de mayores de 65 años— no puede seguir aplazando soluciones. Actualmente, recordó, solo existen 248 plazas públicas y 25 concertadas, mientras 254 personas permanecen en lista de espera.

Desde Vox, Leticia Marinero apoyó la propuesta apelando a la dignidad de los mayores. En la misma línea, David García reconoció la “situación inaceptable” de las listas de espera, aunque defendió un modelo plenamente público que priorice la permanencia en el domicilio.

El equipo de gobierno, por su parte, defendió el modelo actual. Ana Suárez Guerra sostuvo que la moción “no complementa ni corrige” las políticas en marcha y la consideró “políticamente interesada”, mientras Agustín Medina recordó proyectos como el futuro centro intergeneracional de la calle Palacio Valdés.

Paréntesis por enlace

El momento más inesperado de la jornada llegó a la una de la tarde, cuando el pleno tuvo que detenerse durante cinco minutos debido a la celebración de una boda en las dependencias municipales, un paréntesis que rompió momentáneamente la tensión del debate político.

En la misma sesión, también se aprobó la moción del PP para reclamar que la sede del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ubique en la ciudad, mientras que Vox defendió otra iniciativa sobre la familia que generó intenso y largo debate.

Problemas de convivencia en El Carbayedo

El turno de ruegos dejó desde peticiones vecinales llevadas por el PP, como mejoras en la convivencia en el barrio del Carbayedo y la respuesta a las quejas y denuncias presentadas por los afectados, el mantenimiento del estadio Román Suárez Puerta o la accesibilidad de la web municipal. También se abordaron cuestiones como ampliar aseos el día de la Comida en la Calle, implementar la información en líneas de autobús o la recuperación de los planes de empleo, ruego este último del Cambia Avilés que defendió Sara Retuero, de Podemos.

Interpelaciones

Cuando el Pleno llevaba seis horas comenzaron las interpelaciones. El PP se interesó, en primer lugar, y como ya había hecho fuera de sesión plenaria en las últimas semanas, por la actuación municipal tras el incendio del edificio de la calle Fernández Balsera 25. Se cuestionó también por el Plan de Barrios, presentado días atrás: "Es una tomadura de pelo a los avilesinos", lo resumió Esther Llamazares, del PP.

Pelayo García, concejal aludido, del PSOE, hizo hincapié en la rehabilitación del barrio de Buenavista, viviendas en La Luz o actuaciones que se ejecutarán próximamente en La Carriona como ejemplo de eficacia del Plan. "Esto es planificado en base a unos objetivos que nos hemos marcado", subrayó. Arancha Martínez Riola, de Vox, calificó como la popular de "tomadura de pelo" este Plan. "¿Les parece normal estar comprometiendo inversiones que saben que si no están en el gobierno no van a poder ejecutar? Esto es una campaña electoral encubierta como bien ha expuesto Llamazares", señaló la de Vox. Agustín Medina de IU dentro de Cambia negó la mayor.

En la sesión plenaria el PP se interesó también por las políticas relacionadas con el ocio juvenil. Raquel Ruiz, del PSOE, ensalzó la próxima puesta en marcha del consejo de Juventud que contribuirá a dar voz a los más jóvenes del municipio.

Inventario de suelo industrial

En el Pleno, el PP en boca de Esther Llamazares preguntó si existe en Avilés un inventario de suelo industrial. Señaló también la puesta a la venta de la parcela de Dolomíticos en Valliniello. Respondió el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa: "El Ayuntamiento tiene el Plan General, pero no hay un catálogo porque para eso está el catastro", dijo y preció que la ocupación de suelo, de acuerdo a la estrategia municipal, responde a negociaciones que deben sostenerse en tres patas: interes público, interés real y posibilidades de desarrollo.

Desarrollo urbanístico de "Ciudad Jardín"

Presentó la interpelación sobre el desarrollo urbanístico de "Ciudad Jardín" en Avilés, concretamente en Jardín de Cantos, el concejal popular Pablo Emilio Menéndez, que se interesó en concreto por el "calendario real" para el inicio de la actuación. Respondió Manuel Campa, que descartó dar una fecha exacta y se limitó a explicar los plazos habituales en la tramitacion urbanística. Sí destacó que Ciudad Jardín está incluida en el Plan de barrios, en concreto con una partida destinada a hacer del viejo centro social de Cristalería un servicio abierto al público.

Reunión por el "Caso Cerredo"

A las 17.21 horas, la Alcaldesa, Mariví Monteserín, pidió permiso a Vox, en este caso, para cambiar el orden de dos interpelaciones suyas y gestionar primero una que aludía a las concejalías de Manuel Campa. Éste, como el resto de secretarios generales de las agrupaciones socialistas de todos los concejos, estaba citado por Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA, por el "Caso Cerredo", con el fin de explicarles la postura adoptada por la FSA.

Ruta del río Magdalena

Pelayo García, del PSOE, respondí a una moción de Vox sobre desperfectos en la senda peatonal del río Magdalena. Avanzó que se han solicitado ofertas, y que la previsión es ejecutarlas esta primavera en un tramo aproximadamente de ocheta metros.

También García precisó que en mayo dará a conocer el uso "más intenso" de las escuelas de L'Alto del Vidriero, en respuesta a una pregunta realizada por David García, de Podemos.

Parking del Centro Niemeyer

Vox se preguntó por la fecha de apertura del parking del Niemeyer que gestionará Ruasa. La respuesta la dio, una vez más, Pelayo García: "El objetivo es convocar un consejo de administración y, dentro de los pliegos, uno de los criterios que se redacten será la reducción del plazo de apertura", sentenció y subrayó: "Se está trabajando para poder llevar a buen puerto este proceso, que sigue adelante". Al pleno también fueron las "zonas tensionadas".

El Pleno de Avilés se prolongó casi 8 horas, solo con un breve parón coincidiendo con un enlace matrimonial que puso la nota de color al a jornada de debate político.