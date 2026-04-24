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¿A qué calles afecta la Zona de Bajas Emisiones de Avilés? Estas son las claves de la medida que acaba de aprobar el Ayuntamiento

Restricciones, tipos de vehículos afectados, plazos de entrada en vigor... todo sobre la nueva normativa

Un vehículo en la calle Palacio Valdés

Un vehículo en la calle Palacio Valdés / Mario Canteli / LNE

A. de la Fuente

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este viernes la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Avilés. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué calles afectará? ¿Cuándo entrará en vigor?

Calles afectadas por la Zona de Bajas Emisiones de Avilés

El cambio será mínimo. Avilés peatonalizó su casco histórico hace décadas, limitando el acceso de vehículos. En toda esta zona, donde el paso está regulado por un sistema de bolardos, el funcionamiento seguirá siendo el mismo: los residentes podrán seguir accediendo, habrá un horario para los servicios de carga y descarga...

El mayor cambio llegará a las vías a las que ahora se amplía la ZBE, todas ellas limítrofes al casco histórico o con una urbanización de plataforma única: Conde del Real Agrado, La Libertad, Las Artes y Palacio Valdés; Eloy Caravera y la calle Del Marqués; la plaza del Carbayedo; y Marcos del Torniello a partir de la avenida de Alemania, donde los vehículos contaminantes de no residentes no podrán acceder.

¿Cuáles son las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones de Avilés?

Se limitará el acceso a los vehículos de no residentes que no dispongan de etiqueta "0", "Eco" y "L" (motocicletas de con pegatina "0" y "C").

Sí podrán acceder, como no puede ser de otra manera, a buses, taxis y vehículos de emergencia. Los ciclistas también tendrá vía libre, así como los vehículos de carga y descarga, que tendrán franjas horarias restringidas para poder pasar. El planteamiento del Consistorio también incluye dejar libre el acceso a través de Emile Robin para acceder al parking de El Atrio, tal y como demandaban los comerciantes, especialmente los de la plaza de abastos.

¿Cómo se irá implantando la Zona de Bajas Emisiones de Avilés?

Se hará en tres fases:

  • 2028 afectará a los vehículos sin etiqueta medioambiental
  • 2029 afectará a los vehículos con la etiqueta "B"
  • 2030 afectará a los vehículos con la etiqueta "C"

Avilés implantará una ZBE flexible, razonable y adaptada a nuestra realidad. No va a suponer un gran cambio para la ciudadanía, porque se apoya en un modelo de movilidad que ya está muy avanzado”, destaca el concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Pelayo García.

Además, una vez aprobada en el Pleno, la norma será sometida ahora a un proceso de información pública que, una vez superado, llevará a su aprobación definitiva.

¿Cómo se controlarán los accesos a estas zonas?

Aquí la intención es apostar por la tecnología. La pretensión del Ayuntamiento es instalar un sistema de cámaras con reconocimiento de matrículas que escaneará a todos los vehículos que accedan a la ZBE. Además de en los accesos, la previsión es instalar dispositivos por toda la ZBE para seguir el itinerario de los vehículos, pudiendo sancionarlos en caso de incumplimiento de la norma. Este sistema sí llegará al tramo ya peatonalizado, y sustituirá a los polémicos bolardos. Eso sí, el gobierno local no se plantea por ahora su retirada, ya que se cree que pueden ser de utilidad para limitar el tráfico en momentos puntuales.

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Además, también se monitorizará el funcionamiento de la ZBE y se analizará la calidad del ruido y la contaminación acústica en tiempo real.

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