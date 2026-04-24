Luz verde a la modificación urbanística que permitirá la ampliación de la "Isla de la Innovación": "Habrá actividad pronto"

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, el socialista Manuel Campa, aseguró que “antes de once años habrá actividad, empresas y personas trabajando” en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico “Avilés Isla de la Innovación” , a la vera del Centro Niemeyer. Así lo afirmó durante el pleno municipal en el que se aprobó inicialmente la revisión parcial del Plan General de Ordenación (PGO), que permitirá poner en marcha este ambiocioso proyecto urbanístico, que salió adelante por unanimidad.

La ampliación de la "Isla de la innovación" contempla la puesta en marcha de más de 220.000 metros cuadrados de suelo destinados a actividad económica, en una intervención que busca transformar antiguos terrenos industriales en un entorno empresarial moderno, conectado con la ciudad y orientado a la innovación. Campa defendió que el proyecto “nos acerca al objetivo de disponer de espacios para consolidar la capitalidad de la innovación que ha ganado Avilés en los últimos años”, y subrayó que no se trata de un desarrollo a largo plazo: “No estamos hablando de procesos que vayan a llevar diez u once años; veremos actividad mucho antes”, sentenció en respuesta al PP, que lamentó los tiempos que maneja el Ayuntamiento de Avilés. Asimismo, Campa ofreció datos de actividad en la "Isla de la Innovación" desde que comenzó a andar allá por 2015. Una de las cifras: en Avilés hay ya 60 empresas adheridas que tienen casi 600 millones de euros de facturación y 2.000 trabajadores, de los cuales 550 están ligados a la I+D.

El plan incluye la creación de centros de empresas con espacios flexibles, parcelas para grandes compañías con edificios emblemáticos frente a la ría y áreas destinadas a empresas medianas, con posibilidad de albergar laboratorios, talleres o estudios. Además, se prevén centros de servicios con oferta de restauración, comercio, ocio e incluso usos hoteleros o residenciales temporales.

Uno de los ejes del proyecto es su integración urbana. En este sentido, el diseño contempla la conexión con el Centro Niemeyer, así como la creación de espacios públicos, zonas verdes y una plaza porticada que contribuirán a generar actividad más allá del horario laboral.

Durante el debate, los grupos municipales respaldaron la propuesta, aunque con diferentes matices. Arancha Martínez Riola, de Vox, justificó su voto favorable señalando que se trata de “una demanda que Vox lleva planteando desde su llegada al Ayuntamiento” y que “no tendría sentido bloquear este proyecto”.

Por su parte, David García, de Podemos, dentro de Cambia Avilés, calificó la iniciativa como “una propuesta ambiciosa con planificación de futuro”, aunque advirtió de la proximidad del calendario electoral: “Este anuncio llega a un año de las elecciones y esperamos que no sea una medida electoralista”. Aun así, confirmó el apoyo de su grupo y aseguró que “seguiremos vigilantes en el desarrollo del proyecto”.

Desde el Partido Popular, Esther Llamazares expresó su preocupación por los plazos, al señalar la “tardanza en sacar adelante proyectos que, en este caso, podrían prolongarse hasta 2037”, aunque también votó a favor.

El equipo de gobierno agradeció el respaldo unánime y defendió que la ampliación permitirá atraer inversiones y consolidar un nuevo espacio económico clave para la ciudad. Tras esta aprobación inicial, se abrirá un periodo de información pública para la presentación de alegaciones, con el objetivo de lograr la aprobación definitiva a lo largo de 2026.

Viviendas

Por otra parte, el Pleno dio el visto bueno a un promotor privado que tiene la intención de construir vivienda entre las calles Dolores Ibarruri y González Abarca. Desde el PP incidieron, en este caso, en la importancia de agilizar los tiempos de tramitación de este tipo de proyectos. Sara Retuero, de Podemos, en Cambia, reclamó que estos proyectos vayan acompañados de servicios públicos.