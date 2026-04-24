Expresidentes camerales celebran que "haya competencia" tras dos décadas sin presentarse más de una candidatura

La última vez en que hubo dos candidaturas a la presidencia de la Cámara de Comercio de Avilés fue hace veinte años: en 2006. Entonces se presentaron Francisco Menéndez, de Materiales de Construcciones Sumesa, y José Luis Garzón, de Transportes Garzón. Ganó el primero. De hecho, aquel fue el primero de los doce años en que Menéndez encabezó la corporación empresarial. “Que haya dos candidaturas indica el interés por la Cámara y por la comarca”, señaló Luis Noguera, presidente de la Cámara de Avilés entre los años 2018 y 2022. Menéndez, por su lado, añade: “Si la novia tiene pretendientes es que la novia tiene valor”, señaló.

Y es que todo apunta a que este año habrá dos opciones para presidir la Cámara de Comercio de Avilés: por un lado está la que encabeza Daniel González, de Digitec Inversiones, y que desde 2022 está al frente de la corporación avilesina. La segunda opción es la que liderará Javier Fernández-Font, de Alusín Solar, que esta semana ha dado la sorpresa con la publicación de su deseo de concurrir a las elecciones camerales en Avilés.

Lo previsto es que la convocatoria de los comicios en la Cámara de Comercio de Avilés “sea inminente”. De hecho, según indica el reglamento electoral, el período electivo se abrió el día 1 de diciembre de 2025 “y finalizará el día 31 de diciembre de 2027”.

Los expresidentes

Antonio Sabino, que presidió la Cámara de Comercio entre 1991 y 2006 -cuando se presentó a las elecciones municipales encabezando la lista electoral de Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA)- aplaude que “haya competencia” para presidir la Cámara. Dice que no es mala cosa porque entiende que las organizaciones amplían su abanico de actividades. “No parece normal que Iberia haya decidido dejar Asturias y nadie diga nada”, se lamenta Sabino.

Francisco Menéndez fue presidente entre 2006 y 2010. Luego, hasta 2018, también lo fue porque cambió el marco legal que afectaba a las organizaciones empresariales. “Las cámaras se inventaron para facilitar a los empresarios todo lo necesario para poder crecer”, recalca. “Para ello tenemos que ser órganos de competencia de colaboración y de presión”, dictaminó.

Luis Noguera, de la empresa de contenedores Cynsa, fue el vicepresidente primero de Menéndez. Accedió a la presidencia en 2018. “Es prudente que haya competencia”, apunta. Celebra la capacidad de la renovación. Noguera es el representante del rejuvenecimiento del plenario (antes de la ley de Cámaras fue imposible rejuvenecer la organización, porque no había elecciones).

Ninguno de los tres expresidentes desvela su gusto personal sobre cualesquiera candidatos, o sea, que ninguno quiere mojarse. “Habrá que dejar que hablen para luego decidir”, resume Noguera.

Una decisión desvelada durante el viaje a México de las Cámaras de Comercio

El empresario avilesino Javier Fernández- Font, fundador y presidente de Alusín Solar, desveló esta semana su intención de presentarse a las elecciones a la Cámara de Comercio de Avilés.Lo hizo durante el viaje a México de los responsables camerales de la región, entre los que se encuentra el avilesino Daniel González, que acompañan al presidente del Principado Adrián Barbón en la misión comercial en el país azteca.

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Fernández-Font subrayó que ha tomado la decisión de presentarse a la presidencia de la Cámara de Comercio de Avilés con una convicción clara: "La comarca y los ayuntamientos que integran esta demarcación cameral tienen todo lo necesario para afrontar una nueva etapa de desarrollo económico, basada en la innovación, la colaboración y la atracción de talento". A su juicio, la Cámara de Comercio debe ser una herramienta vertebradora, útil, moderna y al servicio de todos los sectores: "la industria, el comercio y los servicios. Una visión compartida para todos los sectores", enfatizó.