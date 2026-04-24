Un golpe de una bombona provoca un escape químico en los depósitos de agua de Avilés: así fue el singular simulacro de emergencias vivido en La Lleda

Un golpe accidental de una bombona durante una maniobra de descarga provoca un escape químico en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de La Lleda, el que abastece a la mayoría de avilesinos. Varios efectivos de los Servicios de Emergencia se desplazan hasta el lugar de los hechos y, enfundados con trajes especiales de protección, lograron controlar la situación. La población está a salvo.

Afortunadamente, solo fue un simulacro organizado este jueves por Aguas de Avilés, desde donde destacan que cuentan con diversos protocolos de seguridad "que sirven para reafirmar la solidez de los procesos internos, garantizar la prestación de un servicio de alta calidad para todos los usuarios, velar por la seguridad de los trabajadores y grupos de relación, así como mejorar la resiliencia frente a un hipotético evento disruptivo". Además, la compañía señala que efectúa varios de estos test al año para "evaluar los procesos, la capacidad de reacción y continuar trabajando en favor de la mejora continua, contribuyendo a ofrecer un servicio más seguro a toda la ciudadanía".