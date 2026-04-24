El hermanamiento de Avilés y Cárdenas sopla ya veinticinco velas: "Mandamos una ambulancia tan moderna, que el sistema informático no valía allí"

Cárdenas está en la provincia de Matanzas, en la isla de Cuba. Hace un cuarto de siglo se hermanó con Avilés. Lo recordaron la tarde de este viernes, en el palacio de Valdecarzana, los exconcejales avilesinos Román Antonio Álvarez y Fernando Díaz Rañón y también Laureano López Rivas, que es el actual presidente de la Asociación Paz y Amistad. Los tres, incentivados por la asociación Aunando Fronteras, fueron los que soplaron las velas de los veinticinco años de una sociedad entre municipios que vivió hace años mejores días que los actuales.

El historiador Román Antonio Álvarez a comienzos de este siglo -cuando se aprobó el hermanamiento- era el concejal de Cultura de Avilés. Fernando Díaz Rañón en aquella época gobernaba la ciudad como teniente de Alcalde de Avilés. De hecho, era el coordinador local de Izquierda Unida en Avilés. “El hermanamiento se selló en 2001, pero la propuesta ya venía de algunos años atrás”, reconoció el biógrafo de Pedro Menéndez de Avilés. Era la época en que acababa de ser restaurado el pacto de amistad de Avilés con San Agustín, la ciudad que fundó el navegante avilesino en el siglo XVI. “Y también nos habíamos hermanado con El Aaiún, en el Sáhara”, continuó el exconcejal.

Público en Valdecarzana / Mara Villamuza / LNE

La cosa era de armar una amistad que tuviera que ver “con los asturianos en Cuba, con la naturaleza portuaria de la localidad”, apuntó Fernando Díaz Rañón. “Paz y Amistad movió aquel hermanamiento”, añadió Rañón.

Álvarez recordó los términos de la sociedad: “Hubo colaboración con Servicios Sociales: había que llevar medicamentos”, contó Álvarez. Avilés entregó una ambulancia “tan moderna que el sistema informático que llevaba incorporado no valía allí”, apuntó Rañón. “La joya de la corona fue el centro de neonatos que construimos. Yo estuve allí dos veces: una por mi cuenta y otra con el viaje del Ayuntamiento; el centro de neonatos te lo enseñaban con orgullo”.

La asociación con Cárdenas también dio su fruto con la publicación del epistolario entre el diplomático -lo fue al servicio de Cuba, aunque era asturiano: de Riberas- Luis Amado-Blanco y el exalcalde de Avilés David Arias. “Le concedimos una ayuda al estudioso Roger González Martell para que pudiera publicar estos libros”, apuntó Álvarez.

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El hermanamiento con Cárdenas quedó en “stand-by” muy pronto, aunque el acuerdo nunca se ha roto.