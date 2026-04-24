Iván Ferreiro celebra 35 años de carrera el próximo 7 de agosto en "Luanco al mar"

El festival "Luanco al mar by Picofino" sigue dando forma a su sexta edición con la incorporación de Iván Ferreiro, que actuará el próximo viernes 7 de agosto en el muelle viejo de Luanco dentro de su gira “Hoy x ayer”, una propuesta especial con la que celebra 35 años de trayectoria musical repasando las canciones más emblemáticas de toda su carrera.

Su concierto en la cita luanquina, que se celebra del 7 al 12 de agosto en el muelle viejo de la localidad, será una de las grandes citas del verano asturiano, un encuentro entre público y artista en un balcón privilegiado al Cantábrico, donde cada actuación se vive con cercanía, aforo reducido y una atmósfera difícil de replicar en otros formatos.

Las entradas para este concierto salen a la venta este viernes 24 de abril a las 11.00 horas a través de la página web oficial del festival: www.luancoalmar.com

Además, las primeras 500 localidades tendrán una promoción especial de lanzamiento a un precio de 35 euros.

Hablar de Iván Ferreiro es hacerlo de una de las voces más personales, influyentes y reconocibles de la escena alternativa española. Primero al frente de "Los Piratas", banda fundamental para entender el pop rock de finales de los noventa y comienzos de los 2000, que lanzaron un total de doce álbumes, y posteriormente en solitario, el artista gallego ha construido una carrera sólida, libre y coherente, marcada por letras brillantes, melodías memorables y una identidad artística propia.

El 1 de abril de 2025 se cumplieron veinte años de “Canciones para el tiempo y la distancia”, su primer disco en solitario, un trabajo clave que abrió una nueva etapa creativa y que confirmó su capacidad para reinventarse sin perder su esencia como una de las voces más personales de la música indie española. Ese aniversario que celebra en "Luanco al mar" sirve como punto de partida para una gira que mira al pasado desde el presente, reivindicando canciones que siguen emocionando y conectando con nuevas generaciones.

“Hoy x Ayer” llega con la banda que le ha acompañado en los últimos años y con un formato que pone el foco en lo verdaderamente importante: la voz, la interpretación y la fuerza de las canciones. Un directo más cercano, elegante y emocional, donde convivirán himnos de distintas etapas como parte de una celebración única de sus 35 años de carrera. En sus giras, Ferreiro ha recorrido España, pero también algunos países de Latinoamérica como México, Argentina… y ha actuado en ciudades europeas como Londres, París, Berlín, Dublín…

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En los próximos días se darán a conocer nuevos nombres que completarán el cartel del festival luanquín, pensado según sus promotores "para seguir creciendo sin perder su esencia". La confirmación de Iván Ferreiro se suma a las de "Medina Azahara", que estarán en Luanco el 9 de agosto y el día anterior, DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra.