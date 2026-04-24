Laboral y el IES Ramón Menéndez Pidal de Avilés unen fuerzas por el arte y la tecnología

La directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Semíramis González, y su homóloga del IES Ramón Menéndez Pidal de Avilés, Elena González, sellaron ayer un acuerdo de colaboración entre las dos entidades para el desarrollo de actividades educativas, artísticas y tecnológicas. Este marco de trabajo está integrado en el proyecto de Innovación Educativa del centro para el curso 2025-26 y tiene como objetivo fomentar el conocimiento de las prácticas artísticas contemporáneas y facilitar el contacto directo del alumnado con creadores y tecnologías de fabricación digital.

La alianza se articula mediante diversas líneas de actuación, entre las que destaca la colaboración con la sala DZ del Menéndez Pidal para la presentación de proyectos artísticos vinculados a la programación del instituto. En este contexto, la artista Lorena Poncela, residente en LABoral, inauguró este viernes su exposición "Emergencia gráfica", una obra que reflexiona sobre la emergencia climática y los distintos "modos en los que se recibe información" sobre el asunto, previendo materializarse en un fanzine posterior. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 15 de mayo.

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Inauguración de la exposición "Emergencia gráfica" con Lorena Poncela en el centro de la imagen. / Mara Villamuza

Además, el convenio impulsa el programa FabLAB, dirigido preferentemente al alumnado de Bachillerato Tecnológico y de Artes, con el fin de introducirlos en sistemas de producción creativa y herramientas de prototipado. Dentro de esta línea, se prevé el desarrollo del proyecto “Sístole-Diástole, Latido Planetario” mediante un campus intensivo en las instalaciones de LABoral, donde los estudiantes contarán con asesoramiento técnico para la producción de piezas diseñadas previamente en el centro. El compromiso suscrito establece además que el instituto integrará estas actividades en su programación general y coordinará la logística necesaria, mientras que LABoral facilitará el acceso a sus programas y prestará el soporte técnico y organizativo requerido para la correcta ejecución de los talleres y encuentros previstos