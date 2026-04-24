La mayoría del Pleno de Avilés apoya una moción del PP para pedir a Saint-Gobain la construcción del nuevo horno

Manuel Campa, que es el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, aseguró este viernes que su grupo, que es el socialista, iba a votar que no a la moción que había presentado el Partido Popular, que instaba al Principado a coordinar las ayudas públicas a Saint-Gobain para la construcción de un nuevo horno de vidrio flotado en el Pleno municipal de Avilés. Y es que, según su criterio, el gobierno local (y el regional y el nacional) no se puede “instar” a sí mismo a hacer lo que “lleva mucho tiempo haciéndolo”.

Y luego pasó a relacionarlo: “Hemos estado trabajando en garantizar que, cuando la empresa tome la decisión, la actuación sea rápida”. Y “hemos estado trabajando en garantizar que cuando las licencias para hacer la inversión industrial vengan a este Ayuntamiento, estén trabajadas”. De hecho, son ya dos los permisos pedidos para poner en marcha la inversión industrial que debería garantizar el futuro de producción de vidrio en la comarca. Campa mencionó también el hecho de que el Gobierno del Principado de Asturias también trabaje para que la petición de autorizaciones ambientales “no lleven el tiempo que impidan poder hacer la inversión”.

“Para nosotros hubiera sido muy sencillo decir todo esto y ahora votar a favor de la moción, pero no lo podemos hacer”, señaló el portavoz socialista. Campa habló de las tres condiciones que había impuesto la compañía para invertir: viabilidad técnica, financiación pública y paz social. “Tras cumplirse las condiciones que la empresa pedía, lo principal es pedirle que, de una vez por todas, anuncie definitivamente la inversión en el horno”, pero eso no sale en la moción del PP. Manuel Campa insistió: “Echo de menos, porque está 'ausente', en la moción una mención, sobre todo, a que la empresa tome la decisión de invertir en esta renovación del horno cuanto antes”.

Las críticas

A la moción que presentó el PP -su portavoz, Esther Llamazares, la calificó como “blanca”- la parte de Izquierda Unida de Cambia Avilés la describió como “irrelevante y extemporánea”. Pese a ello, el grupo popular consiguió su apoyo afirmativo. La concejala Ana Solís reprochó a Llamazares que su moción “más parece un intento de apropiación”. Pese a esta circunstancia, los aliados del gobierno socialista le dieron su voto favorable a la propuesta popular. Y eso que Solís tuvo tiempo a reprochar una distinta vara de medir de los populares: no actuaron igual cuando se discutió el apoyo a los estibadores que ahora, cuando los de Saint-Gobain eran los protagonistas.

La moción “blanca” del PP tampoco lo fue para Vox. Y no siéndolo -mayormente por el apoyo fallido que se hizo a las industrias electrointensivas: “el caso de cómo quedó Alcoa está para ver”, dijo la concejala Arancha Martínez Riola-, sin embargo, se llevó también los tres votos del partido de Santiago Abascal.

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La propuesta que había presentado el PP, entre otras cosas, instaba “al Gobierno del Principado de Asturias a garantizar la compatibilidad y coordinación de las ayudas públicas que puedan concederse, de acuerdo con la normativa europea en materia de ayudas de Estado, condicionadas, de forma expresa y verificable, al mantenimiento del empleo, a la continuidad de la actividad industrial en Avilés y a la ejecución efectiva de las inversiones comprometidas”.