El PSOE saca adelante la subida del precio de la zona azul y de la grúa municipal en Avilés pese al rechazo de la oposición

El Pleno del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado definitivamente esta mañana la modificación de las ordenanzas fiscales para 2026, que incluye una actualización de las tasas por estacionamiento regulado (ORA) y por la retirada de vehículos de la vía pública. La medida salió adelante con 13 votos a favor de PSOE y Cambia Avilés (IU y Podemos) y 12 en contra de PP y Vox.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, explicó que la revisión responde a un estudio de costes elaborado tras más de una década sin actualizar las tarifas. “Esta resolución tiene que ver con las ordenanzas fiscales aprobadas en octubre. En el caso de la zona azul se elaboró un estudio de costes, porque en estos 11 años hubo un incremento”, señaló, subrayando además que el procedimiento “está avalado por informes técnicos”.

En cuanto a las tarifas, se mantiene sin cambios el tramo más utilizado —estacionamientos de hasta 58 minutos— que, según datos municipales, representa el 56% de los tickets emitidos en 2025. Sin embargo, el precio máximo por dos horas en zona azul sube cinco céntimos, pasando de 1,45 a 1,50 euros, manteniéndose aún como la tarifa más baja frente a Gijón y Oviedo.

La zona naranja no experimenta modificaciones, mientras que la zona verde, destinada a residentes, incrementa su coste diario de 0,15 a 0,20 euros. Asimismo, se fija en 97,70 euros el coste del servicio de grúa y se amplía a dos horas el plazo para anular tickets, con una tarifa de 6 euros.

Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, justificó el voto en contra “por una cuestión ideológica”, al considerar que “los conductores avilesinos sufren una persecución con cada vez menos espacio para circular y aparcar”, rechazando cualquier incremento “por pequeño que sea”.

Por su parte, la portavoz del PP, Esther Llamazares, centró sus críticas en el procedimiento administrativo, advirtiendo de una posible judicialización del proceso. “No es normal ni razonable que tengamos que debatir más en los tribunales que en el Ayuntamiento”, afirmó. Además, defendió el papel de los funcionarios frente al uso de personal eventual en la elaboración del estudio que avala la subida de costes del estacionamiento regulado: “Hay una ley y ustedes no pueden hacer lo que les dé la gana. Yo creo en los funcionarios y creo que son nuestra garantía”.

A estas acusaciones respondió nuevamente la concejala de Hacienda, quien reiteró que “el informe de gestión de ingresos y tesorería dice que sí están capacitados”, insistiendo en la validez técnica del expediente.

La aprobación de estas ordenanzas marca así la actualización de las tasas municipales con el objetivo, según el Gobierno local, de adaptar los precios al coste real del servicio y fomentar la rotación de vehículos en la ciudad.