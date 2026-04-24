El PSOE saca adelante la subida del precio de la zona azul y de la grúa municipal en Avilés pese al rechazo de la oposición
La oposición critica la medida por "ideológica" y por el "procedimiento administrativo", mientras el gobierno local defiende la validez técnica del estudio de costes
El Pleno del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado definitivamente esta mañana la modificación de las ordenanzas fiscales para 2026, que incluye una actualización de las tasas por estacionamiento regulado (ORA) y por la retirada de vehículos de la vía pública. La medida salió adelante con 13 votos a favor de PSOE y Cambia Avilés (IU y Podemos) y 12 en contra de PP y Vox.
La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, explicó que la revisión responde a un estudio de costes elaborado tras más de una década sin actualizar las tarifas. “Esta resolución tiene que ver con las ordenanzas fiscales aprobadas en octubre. En el caso de la zona azul se elaboró un estudio de costes, porque en estos 11 años hubo un incremento”, señaló, subrayando además que el procedimiento “está avalado por informes técnicos”.
En cuanto a las tarifas, se mantiene sin cambios el tramo más utilizado —estacionamientos de hasta 58 minutos— que, según datos municipales, representa el 56% de los tickets emitidos en 2025. Sin embargo, el precio máximo por dos horas en zona azul sube cinco céntimos, pasando de 1,45 a 1,50 euros, manteniéndose aún como la tarifa más baja frente a Gijón y Oviedo.
La zona naranja no experimenta modificaciones, mientras que la zona verde, destinada a residentes, incrementa su coste diario de 0,15 a 0,20 euros. Asimismo, se fija en 97,70 euros el coste del servicio de grúa y se amplía a dos horas el plazo para anular tickets, con una tarifa de 6 euros.
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, justificó el voto en contra “por una cuestión ideológica”, al considerar que “los conductores avilesinos sufren una persecución con cada vez menos espacio para circular y aparcar”, rechazando cualquier incremento “por pequeño que sea”.
Por su parte, la portavoz del PP, Esther Llamazares, centró sus críticas en el procedimiento administrativo, advirtiendo de una posible judicialización del proceso. “No es normal ni razonable que tengamos que debatir más en los tribunales que en el Ayuntamiento”, afirmó. Además, defendió el papel de los funcionarios frente al uso de personal eventual en la elaboración del estudio que avala la subida de costes del estacionamiento regulado: “Hay una ley y ustedes no pueden hacer lo que les dé la gana. Yo creo en los funcionarios y creo que son nuestra garantía”.
A estas acusaciones respondió nuevamente la concejala de Hacienda, quien reiteró que “el informe de gestión de ingresos y tesorería dice que sí están capacitados”, insistiendo en la validez técnica del expediente.
La aprobación de estas ordenanzas marca así la actualización de las tasas municipales con el objetivo, según el Gobierno local, de adaptar los precios al coste real del servicio y fomentar la rotación de vehículos en la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
- La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
- El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas