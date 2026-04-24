Radiografía de las matrículas escolares en Avilés: crecen las inscripciones en la concertada y el Marcelo Gago vuelve a ser el único de la pública que gana alumnado

La educación pública es la que más sufre el invierno demográfico que `padece Avilés. Al menos, eso es lo que reflejan las cifras de preinscripciones de matrícula que han recibido los centros avilesinos, que este viernes cerraron el plazo de presentación de solicitudes de nuevas altas de cara al próximo curso. Mientras tanto, la concertada mantiene su pulso y ve incrementada la matrícula, incluso hay casos en los que ha tenido que baremar. Como en todo, hay excepciones y el Marcelo Gago vuelve a ser el único centro público que crece en el número de alumnos, concretamente en seis más que el curso que finalizará el próximo junio. Eso sí, los directores de la pública advierten que la cifra de alumnado para el curso 2026-2027 puede incrementarse en próximas fechas y en septiembre e, incluso, durante el desarrollo del próximo curso.

El San Fernando, que es el centro con más alumnado de la ciudad, celebra un nuevo aumento de matrícula. Destacan sobre todo el incremento en el primer curso de Primaria y también en sexto, además de las solicitudes para tres años, que casi cubren las plazas ofertadas, 64 de 69. En el colegio Salesianos Santo Ángel también están "satisfechos" con las 36 solicitudes recibidas para la etapa de 3 años. Para el primer curso, tanto de Primaria como de Secundaria, han contabilizado "más solicitudes que plazas ofertadas".

El Paula Frassinetti está "al limite de su capacidad en todos los cursos", defiende Juan Muñiz, director del centro, que el próximo año superará los ochocientos alumnos. Nuestra Señora del Buen Consejo crecerá de 326 a 330 alumnos. "Estamos contentos", resume Noelia Blanco, su directora. Por su parte, el colegio San Tomás percibe una leve subida teniendo en cuenta que ha recibido 27 nuevas solicitudes para el próximo curso y prevé que 25 alumnos abandonen el centro al haber finalizado sus estudios de Secundaria. El colegio San Nicolás de Bari mantendrá las cifras de alumnado de este curso que rondan los 180 pupilos. Cabe destacar que los centros concertados cuentan con Educación Secundaria y algunos de ellos, como los tres primeros también Bachillerato. Este periódico trató de contactar con el Luisa de Marillac y el Principado, ambos también centros concertados, para obtener sus datos de matrícula sin obtener respuesta.

En los centros públicos, El Quirinal celebra el hecho de mantener tres líneas, es decir tres clases por curso, pese a una leve caída de quince alumnos prevista para el próximo curso que le mantiene como el colegio de Primaria público más numeroso, con más de medio millar de pupilos. Beatriz Rodríguez, su directora, destaca la confianza de las familias "en la forma de trabajar", no solo de su centro, sino también de la escuela pública. El Enrique Alonso también perderá matrículas, unas veinte, algo que ya preveían en el centro dado que en sexto curso contaban con 64 pequeños que pasarán al instituto. Algo similar le ha ocurrido al colegio Palacio Valdés, que contará con 27 niños menos en sus aulas para alcanzar la cifra de 262 el próximo curso.

El Marcelo Gago sigue escalando posiciones y se situará en 257 alumnos. "El próximo curso pasaremos a contar con 12 unidades en Primaria que se suman a las seis de Infantil", celebró el director Javier Sarasola, que recordó además que hace menos de una década, en el curso 2017-2018, su centro contaba con 92 alumnos. "Estamos contentos", afirma Marta Quirós, su homóloga del Marcos del Torniello, que mantendrá su matrícula de 160 alumnos frente al colegio de Versalles que pierde veinte y se situará en 180 pequeños.

El colegio de Villalegre también sufrirá otra caída de matrículas de treinta pupilos y contará con 200. En el Poeta Juan Ochoa de La Luz, su directora Silvia Heres, destacó que su centro "no ha bajado la matrícula con respecto al curso anterior, en Infantil de 3 años, tenemos un grupo de 15 y además hemos registrado otros 5 más para otros cursos". Heres enfatizó además que durante el desarrollo del curso se fueron matriculando numerosos alumnos y espera que se repita el próximo año lectivo.

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En La Carriona también celebran la incorporación de más de una decena de matrículas para el próximo año. "Estamos repuntando y eso me presta", sostiene la directora de este centro, Noelia Paniceres. Ana Belén González, directora de La Toba, prevé una leve caída de alumnado: "Pensé que iba a ser peor, la verdad", reconoce. En el colegio de Sabugo, ha ocurrido algo similar para el próximo curso en un año importante para el centro, ya que en septiembre estrenarán comedor escolar. El Virgen de Las Mareas es el único centro de la ciudad que no ha recibido prescripciones de matrícula y eso conllevará la pérdida de dos alumnos. El próximo curso, el centro público de Jardín de Cantos, contará con 20 pupilos. Este diario también consultó al colegio Llaranes sus datos de matrícula sin obtener respuesta.