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Avilés celebra el hermanamiento con Cárdenas a ritmo de Bolero: una fiesta pone el colofón a unos lazos que "mantienen viva la memoria de nuestras raíces"

El aniversario reúne cultura, historia y tradición en un encuentro que pone en valor el papel "lo importante son los ciudadanos y las entidades que trabajamos por los lazos entre ciudades"

El público asistente al inicio de la jornada de celebración del hermanamiento entre Avilés y Cárdenas.

El público asistente al inicio de la jornada de celebración del hermanamiento entre Avilés y Cárdenas. / Mario Canteli / LNE

Marta Ortiz

Dos tardes llenas de boleros para bailar, historias para conocer y cultura por explorar. El 25.º aniversario del hermanamiento de Avilés con Cárdenas, en Cuba, se celebró con una acogida y participación "fantástica" en el Lar Gallego, en la calle Galiana. Un evento organizado por Aunando Fronteras y que, según Sagrario Méndez, una de las asistentes, resultaba imprescindible: "Para acercanos a la amistad y la cultura que nos une; y mantener viva la memoria de nuestras raíces y conocer el porqué de este hermanamiento".

Puede que sea porque "Cuba es muy desconocida y sus costumbres llaman la atención" o porque "la gente quiere seguir fomentando e impulsando las relaciones entre ciudades tan lejanas". Pero la presidenta de Aunando Fronteras, Beatriz Ayuso, lo tená claro: "Los hermanamientos no están solo firmados por los ayuntamientos, sino que lo importante son los ciudadanos y las entidades que tiramos de ello y trabajamos para hacer todos los años eventos que nos relacionen con Cárdenas". Sin olvidar a San Agustín de la Florida en Estados Unidos, Saint-Nazaire en Francia o El Aaiún en el Sáhara.

La vicepresidenta de la asociación Culturas, Marisa García, asistió como una espectadora más. "Estos actos ayudan a promover la cultura universal y, sobre todo, a recordar cómo eran las cosas antes de que Avilés y Cárdenas se hermanaran", destacó, antes de agregar: "Esta es la mejor manera de preservar este lazo entre ciudades".

Avilés. Lar Gallego (Galiana). Fietsa por el hermanamiento con Cárdenas.

De izquierda a derecha, Sagrario Méndez, Teresa Martín, Joaquín Álvarez y Celso Fernández. / Mario Canteli / LNE

Teresa Martín acudió a la cita por "afinidad con el pueblo cubano" y para acercarse "de la mejor manera posible a una sociedad que tenemos al otro lado del Atlántico". A su lado, Celso Fernández, lo definió como una oportunidad para "solidarizarnos con ellos, siendo capaces de comprender lo que le pasa al pueblo cubano": "Pero, sobre todo, se trata de promover e impulsar estas actividades que permiten unir las ciudades hermanadas".

Las actividades por el 25 aniversario de hermanamiento entre Avilés y Cárdenas se celebró durante dos jornadas, "una más informativa y otra más lúdica", explicó Beatriz Ayuso. En ambas destacó "el interés de los asistentes por conocer la historia y los ritmos cubanos" en un evento "que tiene como objetivo tender puente entre las ciudades, conocer al pueblo cubano y sus artes".

El viernes contaron con una mesa redonda donde reflexionaron sobre las relaciones y proyectos realizados en los 25 años de hermanamiento entre ciudades. Participaron el exedil de IU José Fernando Díaz Rañón; el historiador y exconcejal de Cultura del PSOE, Román Antonio Álvarez; y el presidente de la asociación Hispano-Cubana "Paz y Amistad", Laureano López.

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El sábado la música y la poesía llenó la sala del Lar Gallego. Hablaron sobre poetas cubanos y avilesinos, cuyos poemas fueron recitados por el crítico literario y doctor en Filología Hispánica, José María Castrillón, y el autor Rufino García. La escritora Cani Vidal recitó su trova acompañada de la guitarra de Matías Berrondo quien, además, interpretó piezas tradicionales de Cuba y de la Nueva Trova Cubana. Cani Vidal interpretó también una obra de microteatro, "Indianos", para mostrar el esfuerzo de los emigrantes avilesinos que marcharon a Cuba y el papel fundamental de las mujeres. María Jesús García cantó boleros y habaneras. Miguel Ángel Rodríguez "Miguelón" fue el encargado de ponerle el broche final a las jornadas con sus sones y ritmos cubanos.

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