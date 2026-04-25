Izquierda Unida de Avilés otorga su "Emeterio García" al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe por su compromiso con Palestina: "Canalizaron toda la solidaridad de Asturias"
"Emeterio García fue una figura que siempre aspiró a la igualdad entre clases, la libertad y la lucha frente todo tipo de opresión; Nos sentimos muy vinculados", asegura Javier García, presidente de la entidad premiada
"En un contexto en el que los pueblos están siendo sojuzgados por el imperialismo, la agresión militar, la ocupación —como es el caso de Palestina y El Líbano—, el colonialismo y su lucha, ser galardonados con la tradición que representa 'Emeterio García' es todo un orgullo". El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe recibió este sábado de manos de Izquierda Unida el XIII 'Emeterio García', en un acto organizado en el restaurante La Serrana.
Con el "Emeterio García", Izquierda Unida de Avilés quiso destacar el trabajo del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe en Asturias. "Se trata de la organización que canalizó toda la solidaridad que hubo con el pueblo palestino en la región", aseguró Juanjo Fernández, coordinador de IU. Asimismo, quiso destacar "el ejemplo de solidaridad y de dignidad que dio el pueblo asturiano en Avilés durante la etapa de la Vuelta", en referencia a las masivas protestas del público durante la salida de una etapa de la ronda española el año pasado, para mostrar el rechazo popular a los continuos ataques israelíes al pueblo palestino. A partir de "ese trabajo codo con codo que hicimos en contra del genocidio y en solidaridad contra un pueblo que está siendo masacrado y que sufre los zarpazos de la guerra, nos pareció que era el colectivo que simbolizaba el fin que le queríamos dar este año al galardón, el de ser un gesto por la paz", ahondó el coordinador de Izquierda Unida en Avilés.
En el acto también estuvieron presentes los concejales Ana Solís y Agustín Medina, así como militantes de otras agrupaciones de Izquierda Unida de la región y miembros del tejido asociativo avilesinos.
Además de agradecer el reconocimiento a la labor de la entidad, Javier García, presidente del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, resaltó la sintonía con la figura de "Emeterio García", el hombre del que toma nombre el premio. "Fue una figura que siempre aspiró a la igualdad entre clases, la libertad y la lucha frente todo tipo de opresión. Nos sentimos muy vinculados", aseguró.
Emeterio García fue un concejal comunista represaliado durante la Guerra Civil y asesinado tras la contienda. "Pone nombre a un reconocimiento que normalmente entregamos pensando en clave avilesina: personas, colectivos y organizaciones que se han unificado en Avilés en la lucha por una sociedad más justa", expresó Juanjo Fernández, que abundó: "Dadas las circunstancias en la que, queramos o no, todo el mundo está girando, consideramos necesario elevar la mirada y dar un pequeño gesto en favor de la paz y en contra de la guerra".
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