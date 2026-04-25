Las obras en la sede de la Nebrija (que ya tiene permiso de Madrid para comenzar las clases) avanzan a "buen ritmo" para finalizar en junio

La formación "equilibrada" en ciencia y humanismo que la Universidad Antonio de Nebrija anunció para su desembarco en Avilés está ya más cerca de ser una realidad. La institución madrileña, que representa el desembarco del sector privado en la formación superior en el Principado, ha confirmado que las obras en la sede de la plaza de Álvarez Acebal, donde se estrenarán los estudios de Enfermería en la ciudad, para los que ya han recibido el visto bueno de la Comunidad de Madrid y ahora solo restaría obtener el último "sí" del Principado, avanzan "a buen ritmo".

Llegarán a Avilés a través de un centro adscrito de los Institutos Nebrija, que comenzará impartiendo el citado grado en Enfermería, si bien no se descarta ampliar la oferta en años sucesivos.

El acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de Avilés contempla asimismo la oferta del Instituto Nebrija del Español, que desde el verano pasado ha comenzado a impartir en la ciudad español como Lengua Extranjera y competencias interculturales para estudiantes, profesionales y empresas. Esa formación se está realizando en el palacio de Maqua, pero todo lo que tiene que ver con el grado de Enfermería se centralizará en la Casa de Domingo Álvarez Acebal, en la zona conocida como de ampliación del conservatorio, cuyas obras se espera que estén ya finalizadas en el mes de junio, según ha podido saber este diario.

A futuro, su emplazamiento definitivo en la ciudad será el Palacio de Camposagrado, una vez que la Escuela Superior de Arte de Asturias se haya trasladado al edificio del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), donde se están completando las obras de ampliación. Entretanto, las actividades académicas se desarrollarán en el inmueble de Álvarez Acebal. El objetivo es comenzar el próximo mes de septiembre, una vez que estén ya completados los trabajos en el inmueble del número 5 de Álvarez Acebal, donde estaba prevista la instalación de un ascensor además de la distribución de aularios entre las tres plantas del edificio, una de ellas bajocubierta. Hasta ahora, el edificio contaba con dos aulas en la planta baja, cinco en el primer y segundo piso y un gran espacio diáfano en el bajo cubierta.

El grado de Enfermería se iba a ofertar inicialmente con 90 plazas en dos grupos, aunque será una implantación progresiva hasta la ubicación definitiva en Camposagrado El centro contará con su propio equipo humano docente, investigador y de gestión, que se irá contratando de forma gradual.

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, confirmaba en una jornada sobre Misiones Científicas, celebrada recientemente en la ciudad, que la Administración regional ya ha autorizado la instalación del centro adscrito, y lo que le correspondía a la Nebrija era "pasar una serie de trámites con su agencia en Madrid. Por nuestra parte quedaría verificar esas cuestiones, pero todo va según lo previsto para poder iniciar la actividad en septiembre". Esos trámites, tal y como se supo ayer, ya se han superado.

En su presentación pública en la ciudad, hace 15 meses, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, manifestó que la institución académica madrileña "ha entendido muy bien qué somos y qué queremos, nuestra convicción de que la formación y la innovación suponen la única vía posible en nuestro desarrollo. Nebrija complementa los estudios sanitarios en Asturias y se abre a explorar otras vías que confluyen con nuestros intereses, como los estudios de español para extranjeros, que encajan en esa vocación de Avilés abierto de la que estamos tan orgullosos".

Por la parte de Nebrija, se ha mostrado muy satisfechos por la llegada de la institución a Avilés, habida cuenta que una parte de sus responsables académicos y exrectores son asturianos como el catedrático de Psicometría José Muñiz o el actual presidente del patronato, Manuel Villa-Cellino. "Nos alegra enormemente compartir un proyecto académico tan positivo para Asturias, inspirado en nuestros valores nebrisenses de rigor, curiosidad, pasión por saber y por emprender, pensamiento crítico e independencia", aseguró Muñiz en la puesta de largo de un proyecto adelantando por LA NUEVA ESPAÑA.