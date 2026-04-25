Ya es oficial: La Nebrija recibe el informe favorable de la Fundación para el Conocimiento madri+d para el grado en Enfermería en Avilés
Juan Padilla, director general de Institutos Nebrija: “Estamos convencidos de que podremos facilitar todos los requisitos necesarios a la Consejería para recibir la autorización del inicio de actividad”
C. Jiménez
La Fundación para el Conocimiento madri+d, el órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ha informado favorablemente para que el grado en Enfermería pueda impartirse en el campus que la Universidad Nebrija está abriendo en Avilés. Este visto bueno es preceptivo y fundamental para que la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado pueda emitir la autorización de Inicio de Actividad del Centro.
Así, la Universidad Nebrija sigue trabajando intensamente para que su proyecto universitario pueda arrancar en Avilés en septiembre de este año.
El director general de Institutos Nebrija, Juan Padilla, se ha mostrado muy satisfecho por cómo van los procedimientos y los trámites administrativos para la llegada de la institución a Avilés: “La obtención de este informe favorable da un impulso muy importante al proyecto, estamos convencidos de poder facilitar todos los requisitos necesarios a la Consejería para que pueda ser autorizado el inicio de actividad".
Padilla mostró su agradecimiento a las consejerías de Ciencia y Salud por la diligencia con la que están tratando este proceso y a la alcaldesa de Avilés, al concejal de Desarrollo Urbano y Económico y a toda la Corporación de Avilés "por su imprescindible colaboración en la puesta en marcha del Grado”.
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