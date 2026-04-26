Avilés estrena escaparate con la remodelada oficina de turismo, "moderna, accesible y con alma histórica" gusta a visitantes y locales: "Dará una buena primera impresión"

Avilés estrena tarjeta de visita. La recién reformada oficina de turismo ya ha recibido a sus primeros visitantes y también a algún que otro curioso vecino curioso. Todos, incluidos los trabajadores, coinciden en aplaudir la rehabilitación de la antigua cárcel, hoy un luminoso punto de información: "Es cómoda, bonita y está bien ubicada".

Yolanda Escárcega, llegada desde Lugo con su marido, es una de las visitantes que ya ha pasado por la nueva oficina. "Está muy bien ubicada, parece un lugar muy accesible y muy cómodo, con una entrada al nivel de la calle y nos ha dado una muy buena primera impresión", reconoce, mientras su esposo, a su lado, añade: "Nos parece una oficina muy acorde a la ciudad, no diría que necesita algo más grande, aunque falta algún indicador que muestre más dónde está el lugar porque aún tienen que trasladar el cartel", propone tras unos trabajos que han ayudado a reducir a la mitad las emisiones del edificio, y que han tenido un coste de 678.000 euros, financiados con fondos europeos.

Javier López y Yolanda Escárcega a la entrada de la oficina de turismo. / Mario Canteli / LNE

También se muestra encantada tras la mudanza la técnico de turismo Silvia Bándara. "No está todo trasladado aún, pero ya hemos tenido la primera toma de contacto con el lugar, que ha cambiado completamente de estética. Ahora se apuesta por una visión más nueva. Además, la nueva distribución de los espacios es mucho más cómoda para trabajar", destaca de las instalaciones de Ruiz Gómez. "Faltan cosas por instalar, como las pantallas que esperamos que lleguen en dos o tres semanas", agrega de unos elementos que, tal y como ya ha anunciado la concejalía de Turismo, permitirán incorporar tecnologías como la Inteligencia Artificial en la atención a los visitantes.

Manuel Lorenzo durante su visita a la oficina de turismo. / Mario Canteli / LNE

La remozada oficina cuenta ahora en su entrada con un plano de la muralla "que pone en valor y da visibilidad a esta parte de Avilés". "También se encuentran algunas piedras que pertenecen a la antigua muralla en sus paredes", detalla Bándara: "Se trata, sin duda alguna, de una carta de presentación muy agradable para aquellos que vengan a Avilés de turismo".

Está de acuerdo Mikel Ruiz, de Bilbao, que llegó a Avilés acompañado de su mujer Mari Carmen Santana para el concierto de "Café Quijano" de este domingo en el Centro Niemeyer. "La oficina de turismo de Avilés es un espacio muy acogedor y muy bonito, que mezcla modernidad y detalles más antiguos, seguro que fue un reto hacerlo bien", dice, antes de añadir: "Quien lo ha diseñado tiene muy buen gusto". Santana también elogió la ubicación del lugar, "cerca del casco antiguo, bien equipada, diseñada, y además hemos visto que funciona bien".

Interior de la nueva oficina de turismo. / Mario Canteli / LNE

No solo a los de fuera atrae la remodelación de un edificio tan emblemático de la ciudad. Algunos avilesinos curiosos se acercaron a conocer el resultado final de las obras que se prolongaron durante ocho meses. Es el caso de Manuel Lorenzo, que compara el antes y el después. "Ha quedado muchísimo más actualizado. Hará que la gente que venga de fuera vea que la ciudad se está modernizando", destaca Lorenzo, convencido de que "dará una muy buena primera impresión a quienes lleguen y, además, gustarán muchísimo las instalaciones".

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Las hermanas María Luisa y Nieves de la Fuente, también avilesinas, se pasaron juntas para conocer el espacio y exclamaron: "Es una reforma integral espectacular. Se ha convertido en un sitio que transmite mucha calidez, un lugar que se ve muy actualizado y que, además, mezcla lo histórico y lo moderno en un lugar mucho más funcional".