Carlos Galán, director del conservatorio de Avilés: "Estamos en un buen momento con la nueva sede y el programa Erasmus para docentes"

Carlos Galán (Avilés, 1982) es el director del conservatorio Julián Orbón de Avilés, un centro que ha cumplido un año en su nueva sede de la calle La Ferrería. El nuevo edificio que ocupa la antigua sede de Correos supone un gran cambio para los estudios musicales de la ciudad. Galán hace balance del año y habla de los proyectos futuros de esta institución.

La nueva sede del conservatorio de la calle La Ferrería ha cumplido su primer año

Eso es. Es un espacio mucho más práctico, más funcional. Lo que esperábamos desde el principio se corrobora por varias razones. Sobre todo está el tema acústico, que aumenta considerablemente la concentración del alumnado, porque el hecho no estar oyendo todo el rato las clases de al lado es algo muy a tener en cuenta. Entras en el aula y te metes en otro mundo.

Entiendo que el anterior edificio del conservatorio de Julia de la Riva forma parte de la nostalgia, de la parte más sentimental

Se habla de ello a veces, como un recuerdo nostálgico, sí. Pero nadie echa de menos lo que es el edificio en sí, aquí estamos mucho mejor. Siempre estamos pensando que cuando aquello vuelva a abrir es la oportunidad de poder hacer un concierto en el hall para recordar aquellos tiempos. Pero forma parte del pasado.

Este nuevo centro es presente y futuro. ¿Y cómo se encara?

El hecho de poder tener todo lo que necesitamos en un mismo edificio también es muy importante.

Se ha adelantado a la pregunta, antes tocaba estar de sede en sede

Sí, el edificio principal, el anexo, la Casa de Cultura, la Factoría,… Ahora está todo más ordenado, más compacto. Por ejemplo, había profesores que trabajaban toda la semana en el edificio anexo y no veían a los del edificio principal y viceversa. Entonces, ahora, la convivencia es más cercana para todos.

¿Y eso implica más colaboración entre docentes?

Cuando encuentras a un profesor con el que tienes un alumno en común vas comentando cosas por los pasillos que a lo mejor antes solo hablabas en las reuniones de equipos docentes y en las evaluaciones. El simple hecho de verse por los pasillos facilita la comunicación. Pero no hay otra metodología.

¿La ubicación conllevó algún cambio más en el conservatorio al margen de la sede? ¿Ha crecido el alumnado?

Más alumnado este año, sí. Somos 238, once más en primer curso de Elemental. Y en los talleres de iniciación musical, que puede haber sido fruto de dar a conocer el edificio porque aquí empezamos en abril y las matrículas son en junio. Estaba como de moda y muy presente en los medios. Seguimos con la idea de poder ampliar profesorado para poder ampliar alumnado.

¿Y eso es factible?

La Fundación de Cultura tiene la intención de ampliar en un futuro próximo algunas especialidades. Es decir, algunos docentes que están a media jornada que pasen a completa. Y una cosa lleva a la otra. Sería en las áreas de canto, flauta travesera y percusión. Por demanda eran las prioridades a corto y medio plazo. Entonces, claro, cuando tengan más horas disponibles, pues podrán haber más alumnado

¿Hablamos del próximo curso?

No, hablamos a medio plazo. Lleva mucha burocracia el cambio de la Relación de puestos de trabajo (RPT). Y luego tenemos intención de ampliar los talleres de iniciación musical para niños de 6 y 7 años, que se hagan más grupos.

Y tienen algún proyecto más inmediato

Sí, estamos centrados en el proyecto Erasmus que nos concedieron y empezará a funcionar el próximo curso. Después del verano comenzaremos con las primeras movilidades.

¿Están ilusionados con ese proyecto?

Sí, mucho. Seis profesores irán a conservatorios europeos para saber cómo funciona su sistema y su metodología. Luego habrá un grupo de 12 alumnos que irán juntos a un conservatorio durante diez días.

¿Y recibirán alumnado extranjero en el conservatorio de Avilés?

No, de momento no. Esta primera fase, somos nosotros los que nos desplazamos. Luego estamos abiertos a que vengan otros. Está pendiente además la visita de alumnado de Saint Nazaire, pero no tiene que ver con Erasmus, forma parte del intercambio que tenemos, nosotros fuimos en febrero.

¿Estamos en uno de los mejores momentos del conservatorio después de 46 años de vida?

Estamos en un buen momento, estrenamos sede y comienza la internacionalización, sobre todo, de los profesores porque ya se habían hecho viajes con alumnado. La oportunidad de la formación de profesorado en otros países es muy interesante. Porque hay una diversidad pedagógica en Europa bastante importante.

¿Ya se conocen los destinos?

Estamos en contacto con varios sitios. Se barajan Portugal, Italia y Hungría para los primeros viajes.

Ya llegamos al tercer trimestre. ¿Qué tenemos pendiente para final de curso?

Estamos con varios procesos de oposiciones de nuevas plazas para cubrir vacantes. Ya se hicieron las oposiciones de violín este curso, estamos en las de piano y vienen las de fagot y las de canto. Son cuatro procesos.

¿Por jubilaciones?

Eso es, algunas de ya hace tres años.

¿Y cómo se presenta este último trimestre?

Este trimestre siempre es locura de actividades fuera del conservatorio. Y fuera de Avilés, muchas de ellas ya. Hemos participado en muchos encuentros de cada especialidad instrumental. Tenemos muchos conciertos de coro, de orquesta, la Noche Blanca.

Y para el día de la Música, el próximo 21 de junio. ¿Tienen algo previsto? ¿Habrá música en la calle?

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El Día de la Música es un día para llevar la música a la calle, como siempre. Y en los últimos años, si llovía el concierto se hacía en la Casa de Cultura. Nuestra idea del día de la música es abrir el conservatorio y la música a la ciudadanía. Participan varias agrupaciones. Pero si no acompaña el tiempo, se pospondrá.