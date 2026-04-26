Elecciones en la Cámara de Comercio de Avilés: esta es la fecha en la que los empresarios decidirán entre Daniel González y Javier Fernández-Font

El próximo día 2 de junio será, finalmente, el de los comicios en las Cámaras de Comercio de Gijón y Avilés. En esa jornada se renovarán los dos plenarios de representaciones de las empresas de cada una de las demarcaciones. Este proceso electoral ha sido acordado con la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, que ejerce funciones de tutela. La convocatoria será oficial este martes, que es cuando está previsto que el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la publique.

La Cámara de Gijón renovará 55 vocalías, mientras que la de Avilés elegirá a 37 representantes.

Los empresarios Daniel González, el actual presidente de la Cámara de Avilés, y Javier Fernández-Font han manifestado públicamente su intención de presentarse a los comicios. “Es sano para la Cámara de Comercio que hubiera incluso más interés, porque la Cámara de Comercio ha aumentado su representatividad y es atractivo”, señaló González en una entrevista que hizo con LA NUEVA ESPAÑA. Fernández-Font, por su lado, explicó que el impulso a su candidatura por el lado industrial del plenario avilesino tiene una explicación: “Fue un poco la idea de volver a ese perfil industrial de una ciudad que hasta su propio equipo de fútbol lleva el apellido industrial”.

Proceso

Según el calendario establecido, las juntas electorales quedarán constituidas en un plazo de cinco días hábiles tras la publicación oficial. A partir de ese momento, se abrirá un periodo de diez días para la presentación de candidaturas.

Para concurrir a las elecciones es necesario contar con el aval de, al menos, el 5% de los electores del grupo o categoría correspondiente. No obstante, en aquellos casos en los que el censo supere los 200 votantes, bastará con la firma de diez electores. La autenticidad de los apoyos se acreditará mediante una declaración responsable.

Las cámaras pondrán a disposición de los electores toda la información relativa al proceso en sus secretarías generales, incluyendo modelos de candidaturas, procedimientos para el voto no presencial y material electoral como sobres y papeletas. También podrá consultarse a través de sus páginas web oficiales.

Las votaciones tendrán lugar el 2 de junio y, tres días después, las juntas electorales procederán a la proclamación de los candidatos electos tras la verificación de los resultados. En total,

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Una vez completado el proceso, los nuevos plenos deberán constituirse en un plazo máximo de 30 días. En esa sesión, se elegirá, mediante votación secreta, al presidente y a su comité ejecutivo, cuyas candidaturas deberán presentarse con al menos 24 horas de antelación.