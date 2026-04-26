El mejor pote asturiano se come en México: Pilar Meana cruza el Atlántico para cocinar con su olla ferroviaria para 250 comensales

La gastronomía asturiana cruzó el Atlántico de la mano de la cocinera avilesina Pilar Meana este sábado. Llevó hasta el festival "Señardá", celebrado en México, uno de los platos más emblemáticos de Asturias, el pote. Cocinó para más de 250 mexicanos en su inseparable olla ferroviaria la receta que fue distinguida este año como el Mejor Pote Asturiano Alimentos del Paraíso.

Pilar Meana es una de las grandes referentes de la cocina tradicional de la región y múltiple ganadora de certámenes gastronómicos. Fue la encargada de representar a la gastronomía de la región, con una elaboración fiel al producto y la tradición, reflejando su apuesta por el sabor auténtico y el respeto por las raíces. Con su olla ferroviaria cocinó un pote asturiano que "trasciende fronteras".

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El festival "Señardá" es un escaparate internacional para la cultura asturiana, con la intención de fortalecer los vínculos entre Asturias y México a través de la gastronomía: "El producto, el oficio y la pasión son capaces de conectar culturas a ambos lados del océano", afirma la cocinera. Además, la chef aprovechó el evento para compartir su experiencia a través de sus redes sociales, donde mostró imágenes y detalles del acto.