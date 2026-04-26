La novedosa propuesta musical que acogerá La Arena en mayo: artistas emergentes por todo el pueblo
El evento, organizado por el festival "L'Arena Music Experience", convertirá varios puntos de la villa marinera en escenarios para artistas que estén empezando
El último fin de semana de mayo la música en directo llegará a todos los rincones de La Arena (Soto del Barco). La villa sotobarquense acogerá los días 29, 30 y 31 una nueva iniciativa cultural: L’Arena Music Street, un evento que nace al calor del festival de verano L’Arena Music Experience. El objetivo es claro: dar visibilidad real al talento emergente y a artistas que llevan años construyendo su camino en la música.
La intención es convertir distintos puntos de La Arena en pequeños escenarios donde artistas noveles puedan mostrar su trabajo en directo. El proyecto surge como respuesta a una realidad muy presente en el sector musical: bandas, solistas y DJs que buscan una oportunidad para darse a conocer. Desde la organización lo tienen claro: “Hay mucho talento ahí fuera, gente que se lo trabaja día a día y que necesita un escaparate real. L’Arena Music Street nace precisamente para eso: para dar ese primer gran paso”.
En la iniciativa participarán siete establecimientos de La Arena: Bar L’Arena, Barómetro, Cafetería Gurugú, El Peñón, La Molinera, Ohana Surf Bar y RN L’Arena. La propuesta ha tenido una buena respuesta por parte de la hostelería local, que se ha volcado desde el primer momento. Durante esas jornadas, estos espacios se convertirán en escenarios donde el público podrá disfrutar de música en directo en un ambiente cercano, reforzando además la vida social y cultural de la localidad.
El premio conecta este evento con el festival principal. El ganador actuará en el escenario de L’Arena Music Experience 2026, que se celebrará del 24 al 26 de julio en La Arena. En concreto, actuará el viernes 24, compartiendo cartel con artistas como Despistaos, Depol, Noan y Bely Basarte. Además, el nombre del vencedor aparecerá en la programación del festival, recibirá bonos de acceso al recinto para los tres días y obtendrá material audiovisual profesional de su actuación para uso promocional.
Con L’Arena Music Street, la organización refuerza su apuesta por dejar huella en la villa con un modelo que va más allá de los conciertos, poniendo el foco en la integración con el entorno, el impulso cultural y la dinamización local. La iniciativa se presenta así como antesala del festival principal y como una oportunidad para artistas emergentes que buscan dar el salto a escenarios de mayor dimensión.
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