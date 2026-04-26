La Universidad Nebrija de Avilés: un paso más cerca y con aplausos de casi todos los partidos

Aplausos y celebraciones. Eso es lo que viene después de que este sábado el órgano de evaluación universitario de la Comunidad de Madrid haya informado favorablemente para que la Universidad Nebrija pueda impartir el grado de Enfermería en el campus que el centro privado está construyendo en Avilés, en la plaza de Álvarez Acebal.

Sin embargo, estos aplausos no son unánimes. Juan José Fernández, el coordinador de Izquierda Unida (IU) en Avilés, lo dejó claro. “Nosotros no somos partidarios de las universidades privadas, de lo que somos partidarios es de la educación superior como servicio público para todos”, señaló. “Por eso somos partidarios de la presencia de la Universidad de Oviedo en nuestro concejo”, añadió. En esa posición está también David García, el portavoz de la parte de Podemos de Cambia Avilés. "A día de hoy desconocemos si la Nebrija abonará algún importe por el uso de ese espacio".

Magnifica noticia

La alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, fue la primera en calificar el permiso como de “magnífica noticia”. Y luego dijo: “Este visto bueno es preceptivo y fundamental para que la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado pueda emitir la autorización de inicio de actividad del centro”, aclaró. Se da la circunstancia de que Luis Díaz Marcos, el director general de la Universidad Nebrija, había manifestado en Avilés momentos antes de firmar un acuerdo entre su institución y el Colegio de Enfermeras: “Todavía quedan algunos trámites por ultimar; estamos en esos flecos finales que toda puesta en marcha exige, pero está todo previsto para que arranquemos este mes de septiembre”.

Monteserín destacó: “Se han ido dando todos los pasos adecuados para que en septiembre de 2026 empiece el grado de Enfermería en Avilés. Estos son los flecos de los que se hablaba el otro día y al Principado solo le queda refrendarlos”. Para la alcaldesa, la elección del grado de Enfermería es “una disciplina que es muy necesaria, porque en España se necesita un número muy importante de enfermeros y enfermeras que la universidad pública no es capaz de asumir”.

Destacó también la llegada a Avilés de 65 estudiantes de Enfermería: “Van a pasar un curso completo y este es el inicio de algo que va a suponer un cambio, es la culminación de una aspiración de la ciudad para tener presencia universitaria permanente y de rejuvenecer la ciudad. “Estoy muy satisfecha de que se ponga ya rápidamente este proyecto en marcha y de que lleguen estudiantes que van a ser muy bien recibidos por la ciudad. No tengo ninguna duda”.

Estefanía Rodríguez, la presidenta del Partido Popular (PP), fue tan breve como contundente en la calificación del anuncio del inicio de las clases de Enfermería: “Desde el Partido Popular, celebramos la llegada de la Universidad Nebrija por ser una extraordinaria noticia y un revulsivo para dinamizar la ciudad”.

Fernández, de IU, destacó: “Este permiso es un capítulo más de una crónica de permisos anunciada”, dijo. “Vamos a estar vigilantes para que se cumpla el compromiso tanto de Avilés como de Adrián Barbón: que no se iba a emplear dinero público en facilitar la llegada de la Nebrija, que si estaba aquí era porque lo había decidido la institución y lo había hecho a riesgo y ventura”, señaló el político. “Nuestra defensa será absoluta de la presencia de la Universidad de Oviedo en Avilés”, insistió.

Vox

Arancha Martínez Riola, la portavoz de Vox en Avilés, apuntó: “Nosotros estamos muy contentos con la aprobación de este permiso porque es importante para consolidar población”. Y luego añadió: “Esperamos que la sede de la Universidad Nebrija, más pronto que tarde, sea la enseñanza de otros grados universitarios”, apuntó la política.

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David García, el portavoz de la parte de Podemos de Cambia Avilés en el Ayuntamiento de Avilés, señaló: "Con este anunció se confirma que la primera universidad que se instale en nuestra ciudad sea una universidad privada. En nuestra opinión este tipo de universidades suponen una competencia desleal hacia las universidades públicas". Y señaló: "Es incongruente presumir de la matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo mientras se permite la instalacion de universidad clasista, donde el curso tiene el módico precio de 9.000 euros".