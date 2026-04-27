Alerta por estafa telefónica en Avilés: el Ayuntamiento denuncia que están suplantando su identidad en llamadas a comercios locales

Alerta por estafa en Avilés. Varios comerciantes han advertido al Ayuntamiento haber recibido llamadas en las que el interlocutor se hacía pasar por el Ayuntamiento para pedirles datos, con el pretexto de revisiones de extintores o la expedición de algún tipo de licencia. Ante esta situación, desde el Consistorio han dado la voz de alarma y advierten a los comercios que no faciliten ningún dato personal ni bancario y que se pongan en contacto con la Policía ante cualquier tipo de comunicación sospechosa.

El Ayuntamiento tuvo conocimiento de la situación después de que al menos un par de comerciantes llamasen al Ayuntamiento para verificar que eran trabajadores municipales quienes les habían llamado por teléfono pidiéndoles datos personales. Decían que en la comunicación les habían pedido numerosos datos personales, lo que les hizo sospechar que podía tratarse de un timo. Esta situación hizo que los servicios municipales hiciesen saltar la voz de alarma, por lo que desde el Consistorio hacen un llamamiento público para pedir a los comerciantes que actúen con la máxima cautela, que no faciliten información y que, ante la duda, acudan a la Policía.

Suplantación

Este tipo delictivo es lo que la Policía habitualmente llama suplantación. Es una práctica muy habitual, especialmente en la web, y consiste en hacerse pasar por otra persona, empresa o servicio de confianza. En la mayoría de los casos, estas suplantaciones tienen como fin el beneficio económico. Si bien, hay ocasiones en las que el delincuente trata de obtener imágenes comprometidas de la víctima o, incluso, acceso a su ordenador.

Según los expertos, para tratar de evitar este tipo de engaños, la mejor receta es la precaución y el sentido común. Hay que ser especialmente cauto cuando se reciben peticiones de datos personales. Hay que tener mucho ojo, sobre todo, con los emails que se reciben de bancos. Es donde los cacos tratan de incidir más.