La alternativa del Ayuntamiento de Avilés para ayudar a conciliar durante los días de reducción de jornada escolar
Los interesados en sumarse a "Espacios dinámicos" pueden inscribirse entre el 4 y el 11 de mayo en el registro o a través de la web municipal
A. F. V.
Para tratar de facilitar la conciliación familiar a las familias usuarias del servicio de comedor escolar con la reducción del horario lectivo durante el mes de junio, el Ayuntamiento pondrá una actividad en marcha denominada "Espacios dinámicos", que se desarrollará los días de colegio entre el 1 y el 19 de junio de 15.00 a 16.00 horas. El precio de la iniciativa, que consistirá fundamentalmente en actividades lúdicas supervisadas, es de 18 euros.
Con la reducción del horario lectivo entre el 1 y el 19 de junio, el horario de comedor se adelanta en una hora. "Espacios dinámicos" tiene como objetivo ser un complemento para esa franja horaria, de 15.00 a 16.00, permitiendo a las familias mantener la misma hora de salida del centro y, al alumnado, disfrutar durante esos 60 minutos de actividades lúdicas supervisadas. En todo caso, las y los menores deben tener la suficiente autonomía personal para participar en este servicio.
Pueden solicitar la matrícula en este servicio la madre, el padre, tutor/a o personas que ostenten la guarda y custodia de los menores que hayan sido matriculados en tiempo y forma como usuarios fijos para el mes de junio en el servicio municipal de comedor escolar del centro en cuestión.
Los once colegios de Avilés que cuentan con servicio de comedor escolar municipal son los siguientes: La Toba, Enrique Alonso, Llaranes, Marcelo Gago, Marcos del Torniello, Palacio Valdés, Poeta Juan Ochoa, El Quirinal, Versalles, Villalegre y Virgen de las Mareas.
Los 18 euros del servicio serán bonificables en hasta el 100% en función de la renta familiar y del número de personas miembro de la unidad familiar.
Plazo de inscripción
El periodo de inscripción y baja se extenderá desde el 4 de mayo a las 8.30 horas hasta el 11 de mayo de 2026 a las 23.59 horas, en modalidad tanto presencial (en cualquiera de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro municipales) como telemática (a través de la Sede Electrónica municipal). La convocatoria completa y todos los detalles relativos a la misma se encuentran disponibles en el apartado "Otras Convocatorias" de la citada Sede Electrónica, bajo el epígrafe "INSCRIPCIÓN HORA REDUCCIÓN HORARIO LECTIVO JUNIO", dentro del apartado "EDUCACIÓN".
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