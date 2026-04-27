Avilés lanza 140.000 euros en subvenciones para grandes festivales de música y danza para el mes de agosto

La concejalía de Festejos de Avilés pondrá en marcha la primera convocatoria de subvenciones para la organización de grandes festivales de música y danza en el marco de las fiestas de San Agustín 2026. La convocatoria se publicará en próximas fechas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), y contará con 140.000 euros de presupuesto que se repartirán en régimen de concurrencia competitiva entre los proyectos presentados. Según destacan desde Festejos, el objetivo de esta nueva convocatoria es la dinamización cultural, social y económica del municipio durante el mes de agosto con motivo de la celebración de las fiestas de San Agustín, así como enriquecer la programación festiva con una oferta musical variada y de calidad.

Habrá dos líneas de actuación subvencionables. La primera está pensada para entidades sin ánimo de lucro avilesinas. En este caso se subvencionarán proyectos de cuantía superior a 6.000 euros y hasta un máximo de 45.000 euros. La segunda está destinada a profesionales y empresas con domicilio social en Asturias, que desarrollen su actividad principalmente en la región. Los proyectos serán subvencionados desde 6.000 euros a 60.000 euros.

El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y cada proyecto se valorará con un máximo de 100 puntos. La mayor puntuación, hasta 50 puntos, valorará el interés del proyecto y la calidad de la propuesta presentada como la relevancia de los artistas, la singularidad del proyecto y las actividades complementarias previstas, entre otros. Recibirán 20 puntos los proyectos con proyección y contribución al equilibrio territorial, valorando la antigüedad del proyecto por el número de ediciones ya realizadas y su duración. Hasta 12 puntos recibirán por la ubicación del festival, es decir, el uso de espacios naturales singulares, lugares históricos y con valor patrimonial de la ciudad. Hasta 18 puntos se valorará el interés sociocultural del proyecto: promover el acceso a la cultura de personas y colectivos más alejados y favorecer la presencia de artistas locales emergentes.

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Solo recibirán subvención proyectos que alcancen un mínimo del 40% de la puntuación total aplicable. La subvención se podrá cobrar por anticipado con carácter previo a su justificación. Si la cuantía otorgada supera los 18.000 euros, el pago anticipado no podrá ser superior al 80% de la cantidad subvencionada. Festejos considerará gastos subvencionables los relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para el ejercicio de la actividad propuesta como alquileres de escenarios, tarimas, servicios de seguridad, instalaciones eléctricas temporales, alquiler de vallas y demás actividades propias de la organización de festivales. También se consideran gastos subvencionables los relativos de los derechos de autor. Los proyectos presentados deberán estar programados para celebrarse durante el mes de agosto de 2026, a excepción de la semana grande de las fiestas de San Agustín. Las solicitudes se presentarán por sede electrónica en el plazo de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el BOPA. La resolución de la convocatoria se realizará en el plazo máximo de dos meses contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.