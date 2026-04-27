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El colegio Salesianos Santo Ángel de Avilés llega a semifinales nacionales con un jardín inteligente que visualiza la calidad del aire

Un jardín inteligente impreso en 3D, desarrollado por estudiantes de Avilés, busca ser el ganador del concurso Efigy de Naturgy por su innovación y concienciación ambiental.

Alumnado del colegio Salesianos Santo Ángel con el proyecto.

Alumnado del colegio Salesianos Santo Ángel con el proyecto.

I. G.

Avilés

El alumnado de 4º de ESO del colegio Salesianos Santo Ángel de Avilés ha sido seleccionado como semifinalista en el certamen nacional Efigy de Naturgy con su proyecto Speaking Nature, que consiste en un pequeño jardín inteligente diseñado con impresión 3D capaz de convertir datos sobre la calidad del aire en señales visuales reconocibles. El proyecto ha sido reconocido no solo por su componente tecnológico, sino también por su capacidad para acercar la ciencia a la ciudadanía, haciendo visible lo invisible y fomentando la conciencia ambiental.

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