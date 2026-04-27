Los expertos piden en Avilés más profesores especialistas y más inversión para atender a los autistas
"Cuando las señales son más evidentes es a los 18 meses", señala la psicóloga Raquel García
N. Menéndez
El Palacio de Valdecarzana, en Avilés, se llenó este lunes para acoger la charla “Entender el autismo”, un acto organizado por el PP de Avilés. Estefanía Rodríguez, presidenta local de la formación y madre de una niña de 5 años con autismo, abrió una ponencia que contó con la presencia de Álvaro Queipo, presidente del PP regional. Raquel García expuso el enfoque desde la psicología y puso el foco en las “señales de alarma” a la hora de identificar el trastorno del espectro autista (TEA). “Las claves pasan por el contacto ocular con las figuras de apego de referencia, que no respondan al nombre o que parezca que están ausentes. No tienen por qué estar todas estas, pero son señales para estar pendiente”, explicó la psicóloga, que situó el inicio de la observación en torno a los nueve meses. “Cuando las señales son más evidentes es a los 18 meses, pero desde los seis ya se pueden ir apreciando cosas”, añadió.
Por su parte, Manuel Bousoño, psiquiatra, repasó algunos avances científicos recientes. “Se han detectado, con resonancia magnética funcional, imágenes de cómo funciona el cerebro de la gente que tiene espectro autista. Gracias a ello podemos saber que hay niños que están hiperconectados y otros que tienen fenómenos de desconexión en ciertas zonas cerebrales”, señaló. Según explicó, este tipo de hallazgos abren la puerta a “entrenar” determinadas áreas del cerebro para que los menores puedan adquirir habilidades que no están desarrollando de forma natural, aunque advirtió de que “hace falta más inversión”.
La charla también abordó la realidad educativa. “La situación ahora mismo en los colegios está bastante saturada. Hay muchos diagnósticos y pocos recursos”, afirmó Marta Vázquez, maestra de Audición y Lenguaje, que reconoció avances en las aulas, aunque insuficientes. “Hace falta más profesorado especialista y de apoyo. Muchas veces en las aulas solo hay un profesor y, en estos casos, hace falta otro para que el trabajo sea más liviano”, indicó. “Si se invierte en educación y en recursos, los niños van a estar mejor atendidos y con más individualización en los aprendizajes”, concluyó.
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