El Festival Celsius 232 de Avilés consolida el "estallido" de la literatura de terror hecha por mujeres

El Festival Celsius 232 de terror, fantasía y ciencia ficción se celebra en Avilés de manera ininterrumpida desde 2012. No se suspendió siquiera ni en el año de la pandemia. Todos los veranos, de normal, más de dos centenares de escritores y creadores de videojuegos atienden la llamada de la organización: de este y del otro lado del Atlántico, de este y del otro lado de los Pirineos. En las ediciones de 2024 y 2025, "más de la mitad" de los escritores que se pasearon por la ciudad, que firmaron ejemplares, que hablaron a su personal aficionado y vendieron libros fueron mujeres, reconoció Jorge Iván Argiz, uno de los tres codirectores del encuentro literario asturiano por excelencia. Esta circunstancia, a la vista de los últimos nombres desvelados por los organizadores, "se va a repetir" este año, insistió Argiz. La décimo quinta edición del festival avilesino se celebra entre los próximos 14 y 18 de julio.

En los últimos años, observó Argiz, se ha producido "un estallido en la literatura de terror y la 'weird fantasy', cuyos mejores ejemplos son los que presentaron mujeres como Mariana Enríquez, Agustina Bazterrica, Samanta Schweblin —la narradora "del millón de euros", la ganadora del premio "Adif"—, todas ellas han estado en Avilés.

Y lo van a estar este verano, por ejemplo, la mexicana Gabriela Damián Miravete, que es la autora de "Soñarán en el jardín" (Alfaguara), una colección de cuentos que la hizo ganadora de los premios "Otherwise", "Shirley Jackson" e "International New Star del Fishing Fortress Award".

Pero también la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, que ha publicado con Páginas de Espuma dos libros de cuentos —"Pelea de Gallos" y "Sacrificios humanos"— y "Visceral", que, en realidad es una colección de ensayos entre la autobiografía, la memoria y la autoficción.

La cubana Elaine Vilar Madruga también es otra de las mujeres destacadas que, como señala Argiz, utilizan "el género de terror" para "destripar la realidad más cercana". Bazterrica, por ejemplo, inventó un mundo en que no se puede comer carne de animales porque, quien lo hace, muere, pero eso no sucede si lo que se come es carne humana. "Atendimos estas creadoras en su primer momento y lo vamos a seguir haciéndolo", destacó Argiz.

Pero las mujeres que ya han aceptado la invitación de los organizadores del Celsius son muchas más, sobremanera, practicantes de literatura de fantasía: la gijonesa Petras Reis, la autora de "Crash, cueste lo que cueste" (DNXYoung); la escritora vizcaína Leire Bilbao estará en Avilés con su premio Nacional de Literatura Juvenil; la catalana Susanna Isern, que ha publicado casi un centenar de libros en español, traducidos a treinta y cuatro idiomas, y ha vendido más de un millón de ejemplares alrededor del mundo; la manchega Amparo Montejano, que presentará en Avilés "El diablo mundo" (Numak Ediciones); la asturiana Blanca Fernández Quintana, la autora de "L'home les caparines" (Radagast) es otra de las escritoras que se pasará por el Celsius.

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Alba Torrebejano, que es profesora del Grado de Creación de Videojuegos y Animación Digital en la Universidad Loyola, hablará en Avilés del juego de rol en vivo "El laberinto del tiempo", basado en el teatro más vanguardista de Federico García Lorca. La escritora vasca Paula Gallego presentará en Avilés las obras que ha publicado Umbriel: "Imperio de sombra y tormento" o "Imperio de luz y silencio", las dos partes de su serie Hikari. Asimismo, también se pasará por este próximo Celsius la profesora Cristina Mourón, que es experta en literatura isabelina, pero también en J. R. R. Tolkien. De hecho, de lo que va a hablar en Avilés es del creador de "El señor de los anillos".