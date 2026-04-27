¿Qué necesita la Nebrija para comenzar sus clases en Avilés? Estos son los pasos que faltan para el estreno universitario de la ciudad

El pasado viernes, la Universidad Nebrija hizo un importante anuncio: la Fundación para el Conocimiento madri+d, el órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, había dado luz verde a la apertura de un centro adscrito para impartir el grado de Enfermería en Avilés. Además, desde la institución académica señalaban que tras este paso solo quedaba que el Principado emita ahora la autorización de inicio de actividad. ¿Qué quiere decir eso y qué trámites faltan para el estreno universitario de la ciudad?

Lo principal y prioritario es que la Nebrija presente la documentación ante el Principado para comenzar el procedimiento. Según fuentes de la consejería de Ciencia consultadas por este periódico, la institución aún no había comenzado ayer la tramitación formal para solicitar la autorización de inicio de actividad.

Una vez el Principado tenga en su poder la documentación, desde la Dirección General de Universidad se verificará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en materia de ratios de personal docente e investigador, la acreditación de la finalización de las obras en la que será su sede (la de Álvarez Acebal), el proyecto universitario y, por supuesto, el informe favorable del órgano externo de evaluación -ya obtenido- y las memorias correspondientes a los planes de estudios evaluados.

¿Y cuánto tiempo se prolongará este trámite? Desde la consejería de Ciencia eluden dar fechas concretas, pero todo hace pensar que el papeleo finalizará con margen suficiente para que la Nebrija pueda comenzar sus clases de Enfermería el próximo mes de septiembre.

Un proceso "lanzado"

La Nebrija abrió el pasado mes de febrero las preinscripciones para el grado de Enfermería en Avilés. La selección de los estudiantes se hará teniendo en cuenta su expediente académico (60%), una entrevista personal (20%) y una prueba específica (20%). De hecho, en las últimas semanas ya se han celebrado en el palacio de Maqua algunos exámenes a los aspirantes a estudiantes en la institución académica.

El precio del primer curso de Enfermería en la Nebrija es de 9.580 euros: inscripción, 950 euros; matrícula, 1.550 euros; y docencia, 7.080 euros, que pueden abonarse en 10 mensualidades de 708 euros sin intereses. Además de la formación de aula, la institución también ofrece prácticas en la Fundación Hospital de Avilés, el Hera Medical Institute o el centro médico Por tu salud.

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La Nebrija impartirá en el número 5 de Álvarez Acebal las clases de su primer curso. Las obras, tal y como señalaron la semana pasada desde la propia universidad, avanzan "a buen ritmo", y todo hace pensar que estarán terminadas en junio. Si bien, la intención de la institución es mudarse al palacio de Camposagrado una vez la Escuela Superior de Arte se traslade definitivamente a sus instalaciones en el polígono de la ría, algo que está previsto suceda en 2027.