La retirada de nidos de gaviota para controlar su población, en mayo

El Ayuntamiento de Avilés ha puesto en marcha una nueva campaña de control de la población urbana de gaviota patiamarilla, una actuación que se desarrollará hasta finales del mes de agosto y que tiene como objetivo principal minimizar las molestias de estas aves a la ciudadanía además de prevenir problemas de salubridad pública. La iniciativa contempla la retirada de nidos en edificios del casco urbano, así como el seguimiento de las zonas afectadas durante el periodo reproductivo de estas aves.

Atendiendo a las recomendaciones técnicas, los trabajos de campo comenzarán a partir del 2 de mayo para evitar la eclosión de los huevos y el nacimiento de pollos. Esto permitirá mejorar la eficacia del servicio. El plan de actuación incluye un estudio poblacional, que se inició en abril. A través de este estudio se busca conocer la distribución y número de gaviotas. A partir de estos datos, las autoridades intervendrán en los tejados afectados.

Habrá visitas de personal especializado que procederá a la inspección visual y retirada de nidos y puestas. Cada inmueble será revisado al menos en dos ocasiones, con el fin de evitar nuevas nidificaciones.

Servicio gratuito

Este servicio, de carácter gratuito, busca equilibrar la presencia de estas aves en la ciudad, favoreciendo su desplazamiento fuera del entorno urbano.

La proliferación de gaviotas en zonas habitadas está vinculada principalmente a la disponibilidad de alimento en residuos y al uso de cubiertas de edificios como áreas de cría, lo que genera problemas como ruidos, suciedad, daños en infraestructuras y conflictos con la actividad hostelera.

Las actuaciones cuentan con la correspondiente autorización administrativa y requieren de la colaboración ciudadana para detectar incidencias y mejorar los resultados de la campaña. Para ello, se han habilitado canales de contacto telefónico y por correo electrónico.

Los datos de la campaña desarrollada en 2025 reflejan la utilidad de estas medidas. Durante ese periodo se realizaron 169 visitas a inmuebles, se inspeccionaron 220 tejados y se retiraron 105 nidos con un total de 159 huevos y 21 pollos. Además, se registraron 117 reclamaciones vecinales relacionadas con molestias ocasionadas por gaviotas.

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Gracias a estas intervenciones, se ha logrado reducir el éxito reproductivo de la especie en el entorno urbano, evitando un incremento descontrolado de su población y contribuyendo a mejorar la calidad de vida en la ciudad.